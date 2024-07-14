朴寶劍、DANIELLE再合體！歡慶關西最大CELINE開幕
CELINE品牌大使朴寶劍、與NEWJEANS的DANIELLE，繼台北101全新專門店開幕時共同出席亮相，日前再度於日本大阪禦堂筋合體，為CELINE於關西地區最大的街邊店舖開幕造勢。這家四層旗艦店內部融合了藝術、創意和形象總監Hedi Slimane的建築設計理念，除了販售品牌男女裝、高級香氛系列、Maison Celine生活家飾，店內並擺設當代藝術家的創作。
朴寶劍一身黑色的CELINE HOMME西裝，CELINE 2024冬季男裝「幻想交響曲」（SYMPHONIE FANTASTIQUE）系列，以同名交響曲為靈感，配戴介於紳士與牛仔風格之間的闊邊帽，黑色西裝採用標誌性「I」型剪裁廓形打造，既優雅又古典。
DANIELLE全身米白色的造型則剛好襯托她精緻的五官與白皙的膚色。CELINE 2024冬季女裝系列-LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE，充滿1960年代的風格，短版剪裁的精緻套裝融合陽剛與柔美風格，搭配同色調的及膝低跟長靴優雅又年輕，毛氈帽上的TRIOMPHE標誌也是演變自60年代CELINE經典棒球帽的設計，與她手上提著的NINO手提包所裝飾的金屬圖案相呼應 – 這款精緻小巧的手提包也是本季全新的三款包之一。
有「東方的香榭麗舍」美譽的御堂筋大街位於大阪市北部地區，精品街林立。全新CELINE的店面體現Hedi Slimane的美學理念：他曾於巴黎羅浮宮學院學習藝術史並出版過自攝影作品集，在接掌CELINE之後，更於2019年開始透過「Celine Art Project」藝術企劃與當代藝術家合作、為品牌店舖空間創作，使全球14家旗艦店成為參觀者邂逅新銳藝術家和作品的地方。
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