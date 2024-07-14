如珠寶般的細節和設計！寶格麗2024秋冬太陽眼鏡超百搭

源自羅馬的義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）創立140年來，創作出無數膾炙人口的珠寶經典，以迷人的義式美學席捲全球時尚名流。2024年秋冬配件系列中，全新眼鏡設計在細節融入品牌最具辨識度的珠寶元素：經典靈蛇SERPENTI為靈感的女士眼鏡系列SERPENTI VIPER及SERPENTI FOREVER，重新演繹經典貓眼造型。致敬羅馬的BVLGARI ROMA系列本季首度為女性穿搭注入新風貌；B.ZERO 1太陽眼鏡與光學眼鏡系列，則以摩登氣質為男士造型增添全新的氣韻。

SERPENTI VIPER眼鏡系列以同名珠寶魅力十足的幾何手法刻畫蛇鱗之美，本季新作之一黑色無框太陽眼鏡，採用優雅復古的貓眼造型無框鏡片，搭配精緻的鍍金鏡腳與鼻橋，鏡腳裝飾的經典蛇鱗圖騰綴上珍珠母貝。另一款同樣為貓眼造型的SERPENTI VIPER黑框太陽眼鏡，醋酸纖維鏡框與煙燻鏡片彰顯SERPENTI VIPER的幾何個性線條，鍍玫瑰金或鍍金鉸鏈裝飾幾何蛇首圖案體，現未來主義的風格。

而同樣是演繹蛇的神秘與優雅，SERPENTI FOREVER以具象手法刻畫裝飾鏡框鉸鏈的經典蛇首，並採用與包款相同的工藝點綴上黑色手工琺瑯。醋酸纖維鏡腳上的BVLGARI金屬logo標誌，也添上別緻的漆面塗飾。全新BVLGARI ROMA系列以大膽的設計語言重新演繹同名當代包款和羅馬建築，醋酸纖維的黑色貓眼風格鏡框，鏡腳金屬裝飾鎸刻BVLGARI標誌，更顯俐落。