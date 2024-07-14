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如珠寶般的細節和設計！寶格麗2024秋冬太陽眼鏡超百搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI B.ZERO1灰色漸層矩形太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1灰色漸層矩形太陽眼鏡。圖／寶格麗提供

源自羅馬的義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）創立140年來，創作出無數膾炙人口的珠寶經典，以迷人的義式美學席捲全球時尚名流。2024年秋冬配件系列中，全新眼鏡設計在細節融入品牌最具辨識度的珠寶元素：經典靈SERPENTI為靈感的女士眼鏡系列SERPENTI VIPER及SERPENTI FOREVER，重新演繹經典貓眼造型。致敬羅馬的BVLGARI ROMA系列本季首度為女性穿搭注入新風貌；B.ZERO 1太陽眼鏡與光學眼鏡系列，則以摩登氣質為男士造型增添全新的氣韻。

SERPENTI VIPER眼鏡系列以同名珠寶魅力十足的幾何手法刻畫蛇鱗之美，本季新作之一黑色無框太陽眼鏡，採用優雅復古的貓眼造型無框鏡片，搭配精緻的鍍金鏡腳與鼻橋，鏡腳裝飾的經典蛇鱗圖騰綴上珍珠母貝。另一款同樣為貓眼造型的SERPENTI VIPER黑框太陽眼鏡，醋酸纖維鏡框與煙燻鏡片彰顯SERPENTI VIPER的幾何個性線條，鍍玫瑰金或鍍金鉸鏈裝飾幾何蛇首圖案體，現未來主義的風格。

而同樣是演繹蛇的神秘與優雅，SERPENTI FOREVER以具象手法刻畫裝飾鏡框鉸鏈的經典蛇首，並採用與包款相同的工藝點綴上黑色手工琺瑯。醋酸纖維鏡腳上的BVLGARI金屬logo標誌，也添上別緻的漆面塗飾。全新BVLGARI ROMA系列以大膽的設計語言重新演繹同名當代包款和羅馬建築，醋酸纖維的黑色貓眼風格鏡框，鏡腳金屬裝飾鎸刻BVLGARI標誌，更顯俐落。

男士眼鏡系列則聚焦B.ZERO 1太陽眼鏡與光學眼鏡系列。如同經典的珠寶，B.ZERO 1結合了寶格麗標誌的羅馬銘文字體以及螺旋工業風線條，太陽眼鏡以大膽的棕色漸層條紋與灰色醋酸纖維打造經典飛行員風格鏡框，鏡腳如寶石切割，裝飾標誌性的釕金屬以及噴砂浮雕BVLGARI標誌。矩形鏡框的光學眼鏡延伸相同的設計元素，並將設計延伸至側面，將羅馬建築的精髓融入現代生活。

BVLGARI B.ZERO1棕色飛行員太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1棕色飛行員太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI ROMA黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI ROMA黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER黑色幾何無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER黑色幾何無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER黑色貓眼無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER黑色貓眼無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供

眼鏡 羅馬

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