古典雋永或活力？ 父親節推薦表款 滿足不同老爸風格

每個家庭中的角色其實未必都符合既定印象。例如父親就不一定是嚴肅或外向，斯文或運動，風格個人各不相同。瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）與歐米茄（OMEGA）近日分別發表了父親節推薦表款，一青春動感、一斯文古典，剛好吻合風格兩端的不同父親人格特寫。

其中Black Bay 58 GMT是TUDOR的品牌推薦，表款有著紅、黑雙色表圈，以對應務實好用的兩地時間GMT功能。表款具備TUDOR經典的「雪花」式指針、圓拱形啞黑色面盤，並以鍍金裝飾細節。身為父親需要兼顧家庭、工作的多重責任，對時間的精確掌握，也可信賴表款的MT5450-U型機芯，具矽游絲、65小時動力儲備等硬體與軟體運用，同時並通過瑞士「聯邦計量科學研究院」（METAS）的大師天文台精密時計認證，硬派、爽朗、運動風格鮮明。