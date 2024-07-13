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古典雋永或活力？ 父親節推薦表款 滿足不同老爸風格

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR的Black Bay 58 GMT，有著鮮明、活力的運動風格。圖／TUDOR提供
TUDOR的Black Bay 58 GMT，有著鮮明、活力的運動風格。圖／TUDOR提供

每個家庭中的角色其實未必都符合既定印象。例如父親就不一定是嚴肅或外向，斯文或運動，風格個人各不相同。瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）與歐米茄（OMEGA）近日分別發表了父親節推薦表款，一青春動感、一斯文古典，剛好吻合風格兩端的不同父親人格特寫。

其中Black Bay 58 GMT是TUDOR的品牌推薦，表款有著紅、黑雙色表圈，以對應務實好用的兩地時間GMT功能。表款具備TUDOR經典的「雪花」式指針、圓拱形啞黑色面盤，並以鍍金裝飾細節。身為父親需要兼顧家庭、工作的多重責任，對時間的精確掌握，也可信賴表款的MT5450-U型機芯，具矽游絲、65小時動力儲備等硬體與軟體運用，同時並通過瑞士「聯邦計量科學研究院」（METAS）的大師天文台精密時計認證，硬派、爽朗、運動風格鮮明。

OMEGA的De Ville碟飛系列則散發了斯文的書卷氣息，以精鋼表殼為基礎，但在表圈、時標、指針、表冠，都運用了溫暖輕奢的18K Sedna™金，並搭配咖啡色皮帶。秀逸的整體風格並以大師天文台同軸擒縱8802機芯為動力。機芯在抗磁、走時精準、性能，都有優於水準的表現，也像老爸溫暖的照顧家人，恆常相伴。

Prestige系列下的De Ville碟飛腕表，整體呈現了古典、沉穩印象。圖／OMEGA提供
Prestige系列下的De Ville碟飛腕表，整體呈現了古典、沉穩印象。圖／OMEGA提供
Black Bay 58 GMT是TUDOR的品牌推薦，並有紅、黑雙色表圈，以對應兩地時間GMT功能。圖／TUDOR提供
Black Bay 58 GMT是TUDOR的品牌推薦，並有紅、黑雙色表圈，以對應兩地時間GMT功能。圖／TUDOR提供
OMEGA的De Ville碟飛系列41毫米腕表，精鋼、18K Sedna™金、大師天文台同軸擒縱8802機芯，時間、日期與小秒針顯示，26萬8,000元。圖／OMEGA 提供
OMEGA的De Ville碟飛系列41毫米腕表，精鋼、18K Sedna™金、大師天文台同軸擒縱8802機芯，時間、日期與小秒針顯示，26萬8,000元。圖／OMEGA 提供

品牌 父親節

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