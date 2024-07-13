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高捷蜜柑站長人氣擋不住 首家專賣店在高捷R16開張

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等文創品。記者王昭月／攝影
全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等文創品。記者王昭月／攝影

全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等，今年10月系列文創商品還可能進軍日本，市長陳其邁指蜜柑從流浪貓變身為捷運站長，現在還開店，有助高雄城市行銷，是十足的「明星」。

蜜柑站長在高捷橋頭站每月執勤一次，萌樣超級吸粉，不少民眾為了朝聖，跑到橋頭一睹「蜜柑風采」，人氣擋不住，高捷公司為此歷經1年籌設蜜柑專賣店，為R16捷運左營站開啟新貌。

「蜜柑站長專賣店」設於高雄捷紅線R16左營站地下1樓穿堂，近車站服務台及2號出口，結合旅遊諮詢服務，每天10點至晚間8時營業，全年無休。今天開張，人氣吉祥物蜜柑站長與高市府吉祥物高雄熊一起出場，吸引許多「柑仔迷」到場。

高捷董事長楊岳崑說，「蜜柑」是高捷收養的流浪貓，有員工問能不能花2萬元在橋頭糖廠站幫「蜜柑」打造一個家，沒想到貓屋豪華，他都懷疑不只花了2萬元。

「蜜柑」站長名氣響叮噹，據估今年度實質帶入的營業額，可能首度突破千萬元，楊岳崑預告，年底會辦「蜜柑」公益路跑，部分收益捐做公益，把愛擴及到更多的層面。他也說，蜜柑商品也可能進軍日本，請大家到日本旅遊發現時別驚訝。

陳其邁笑說，蜜柑是明星，自己與高雄熊都是諧星，一旁好歌喉的高捷站長林忠明是歌星，和他高中同屆的「高雄小金剛」立委許智傑，是「猩猩」。

他也表示，高捷與市政府共同推動綠色交通與觀光，不管是墨凡商場、高雄火車站一番街、快客市集及蜜柑站長專賣店，都希望車站不只運輸，也是購物、餐飲和各式創意集散地。

車站送往迎來，有很離別的、傷心的，或者是快樂擁抱重逢的故事，希望能夠藉蜜柑的高人氣，來推動高雄市整體的觀光。

全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等文創品。記者王昭月／攝影
全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等文創品。記者王昭月／攝影
全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等文創品。記者王昭月／攝影
全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等文創品。記者王昭月／攝影
「蜜柑站長專賣店」設於高雄捷紅線R16左營站地下1樓穿堂，結合旅遊諮詢服務，每天10點至晚間8時營業，全年無休。記者王昭月／攝影
「蜜柑站長專賣店」設於高雄捷紅線R16左營站地下1樓穿堂，結合旅遊諮詢服務，每天10點至晚間8時營業，全年無休。記者王昭月／攝影
全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張。記者王昭月／攝影
全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張。記者王昭月／攝影

日本 高捷 高雄捷運

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