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夏季旅展開展 大陸展區參觀人氣不若國內、外人潮

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
2024台北國際夏季旅展今年陸方有155名官員及業者來台參與，許多省市都來台設攤位，攤位上的大貓熊人偶向參觀民眾招手吸引目光。記者潘俊宏／攝影
2024台北國際夏季旅展今年陸方有155名官員及業者來台參與，許多省市都來台設攤位，攤位上的大貓熊人偶向參觀民眾招手吸引目光。記者潘俊宏／攝影

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，昨天在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，是疫情後最大規模的大陸來台旅遊交流團，但由於兩岸關係不佳，參觀的人氣不若國外及台灣特色縣市的攤位人潮。

大陸這次有12省市，包括官員、旅遊業者及文化藝術表演工作者來台參展，雖然海基會副董事長羅文嘉趁此喊話盼重啟兩岸觀光交流，交通部長李孟諺也樂見大陸代表回去後鼓勵大陸民眾來台觀光，但是賴政府上台後兩岸關係惡化，兩岸觀光禁團令仍未解除，即使大陸許多省市都擺設攤位，還有漢服免費試穿體驗及大貓熊人偶等跟民眾互動，參觀大陸旅遊攤位的人氣仍不若台灣許多縣市及國外旅遊的詢問人潮。

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨天在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，許多省市都來台設攤位，但是參觀人氣不若國外旅遊。記者潘俊宏／攝影
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨天在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，許多省市都來台設攤位，但是參觀人氣不若國外旅遊。記者潘俊宏／攝影
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展開展，今年陸方有155名官員及業者來台參與，許多省市都來台設攤位，今天有免費漢服體驗讓民眾穿著。記者潘俊宏／攝影
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展開展，今年陸方有155名官員及業者來台參與，許多省市都來台設攤位，今天有免費漢服體驗讓民眾穿著。記者潘俊宏／攝影

交通部長 旅展 疫情

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