成田市議會政友會拜會桃機 盼交流機場建設與企業睦鄰

日本千葉縣成田市議會政友會會長秋山忍帶領成員，日前至桃園機場公司拜會，桃園機場公司副總經理李俊德代表接待，雙方就兩地機場建設、機場營運者與地方關係經營與維繫等議題進行交流。李俊德表示雙方關係密切，成田國際機場是國人赴日的主要進出機場，重要性不言而喻，盼持續交流創造雙贏。

成田市為成田國際機場所在地，與桃園市同為國門機場城市，桃園國際機場與成田國際機場自2016年締結為姊妹機場，雙方互動密切且熱絡。

機場公司副總經理李俊德表示，桃園國際機場與成田國際機場、桃園市與成田市關係向來良好，公司同仁曾多次造訪成田國際機場進行交流學習。由於往來密切，四方於2016年9月16日各自締結為姊妹市與姊妹機場。成田國際機場是國人赴日的主要進出機場，以2024年7月為例，每週飛往成田國際機場的航班計有154架次；2024年第1季往返旅客約90萬人次，約佔桃園國際機場運量的8%，重要性不言而喻，盼持續交流創造雙贏。

政友會會長秋山忍在致詞時首先感謝機場公司的誠摯接待，表示成田國際機場也正計畫興建第三條跑道，預計2029年完工。為了順利達成此一目標，這次的交流非常重要，成田市政府與桃園市政府亦是姊妹市，希望能藉此一機會增加與機場公司的交流廣度，雙方情誼永續長存。