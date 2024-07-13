霞慕尼與白朗峰的百年淵源Montblanc奧運系列重返榮耀
2024的奧林匹克運動會即將展開，而距今100年前的1924，同樣對奧運和萬寶龍（Montblanc）別具紀念意義。近日萬寶龍正式推出兩款Meisterstück x Olympic Heritage書寫工具系列，透過書寫帶出的見證、創造性意涵，展現與奧運同樣超越極限的工匠精神。
西元1924年，法國舉辦了第八屆的冬季奧運，來自全世界的優秀體育選手齊聚白朗峰山腳下的法國霞慕尼（Chamonix），競逐榮耀。也是同一年1924，萬寶龍的大師傑作系列（Meisterstück）正式問世，Meisterstück原為德文、英文則為Masterpiece，讓人更為容易聯想。體育選手們在奧運中體現的是運動家精神與持續的突破極限，而萬寶龍的Meisterstück則聚焦於眼前，以工匠精神自我砥礪、精益求精，兩者一動一靜，卻有相互共鳴、生生不息的自強意志。
在萬寶龍與奧林匹克博物館、國際奧林匹克委員會（國際奧委會）深入交流後，兩個具紀念性的「大師傑作x奧林匹克傳承」系列於焉誕生；其中「大師傑作x奧林匹克傳承系列：巴黎1924特別款」將1924奧運會的官方紅色轉譯為珍貴樹酯LeGrand筆款的色彩，其筆蓋頂部圓環鐫刻了奧運五環，同時擲標槍運動員的動態身影，則在手工製作的Au 585純金筆尖上生動再現，該系列訂價約自19,300元至30,900元不等。
另一套「大師傑作x奧林匹克傳承系列：霞慕尼1924特別款」則將眼光投向了1924的冬季奧運，無論是Classique、Doué或Solitaire鋼筆，分別將霞慕尼冬季奧運會官方藍灰色色調、霞慕尼山谷山景以色彩或鐫刻形式注入筆款設計。系列的延伸周邊再包含了#146筆記本、墨水，並已到貨台灣、可洽全台萬寶龍專賣店洽詢。
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