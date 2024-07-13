快訊

傘帶了嗎？15縣市大雨特報 大雷雨炸新北等5縣市

113分科地理／考生喊簡單！題組罕見「手繪氣候圖」 試題與解答看過來

北市幼兒園爆狼師「一年未停職」！蔣萬安說重話了

霞慕尼與白朗峰的百年淵源Montblanc奧運系列重返榮耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MONTBLANC大師傑作x奧林匹克傳承系列巴黎1924特別款#146筆記本，2,800元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作x奧林匹克傳承系列巴黎1924特別款#146筆記本，2,800元。圖／Montblanc提供

2024的奧林匹克運動會即將展開，而距今100年前的1924，同樣對奧運和萬寶龍（Montblanc）別具紀念意義。近日萬寶龍正式推出兩款Meisterstück x Olympic Heritage書寫工具系列，透過書寫帶出的見證、創造性意涵，展現與奧運同樣超越極限的工匠精神。

西元1924年，法國舉辦了第八屆的冬季奧運，來自全世界的優秀體育選手齊聚白朗峰山腳下的法國霞慕尼（Chamonix），競逐榮耀。也是同一年1924，萬寶龍的大師傑作系列（Meisterstück）正式問世，Meisterstück原為德文、英文則為Masterpiece，讓人更為容易聯想。體育選手們在奧運中體現的是運動家精神與持續的突破極限，而萬寶龍的Meisterstück則聚焦於眼前，以工匠精神自我砥礪、精益求精，兩者一動一靜，卻有相互共鳴、生生不息的自強意志。

在萬寶龍與奧林匹克博物館、國際奧林匹克委員會（國際奧委會）深入交流後，兩個具紀念性的「大師傑作x奧林匹克傳承」系列於焉誕生；其中「大師傑作x奧林匹克傳承系列：巴黎1924特別款」將1924奧運會的官方紅色轉譯為珍貴樹酯LeGrand筆款的色彩，其筆蓋頂部圓環鐫刻了奧運五環，同時擲標槍運動員的動態身影，則在手工製作的Au 585純金筆尖上生動再現，該系列訂價約自19,300元至30,900元不等。

另一套「大師傑作x奧林匹克傳承系列：霞慕尼1924特別款」則將眼光投向了1924的冬季奧運，無論是Classique、Doué或Solitaire鋼筆，分別將霞慕尼冬季奧運會官方藍灰色色調、霞慕尼山谷山景以色彩或鐫刻形式注入筆款設計。系列的延伸周邊再包含了#146筆記本、墨水，並已到貨台灣、可洽全台萬寶龍專賣店洽詢。

MONTBLANC大師傑作奧林匹克傳承系列霞慕尼1924特別款Doué鋼筆，41,400元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作奧林匹克傳承系列霞慕尼1924特別款Doué鋼筆，41,400元。圖／Montblanc提供
萬寶龍的「大師傑作」Meisterstück系列問世於1924年，當年亦是冬季奧運在法國霞慕尼，雙方今年皆為100年紀念，因此萬寶龍也推出了聯名系列，見證歷史、重返榮耀。圖／Montblanc提供
萬寶龍的「大師傑作」Meisterstück系列問世於1924年，當年亦是冬季奧運在法國霞慕尼，雙方今年皆為100年紀念，因此萬寶龍也推出了聯名系列，見證歷史、重返榮耀。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作x奧林匹克傳承系列巴黎1924特別款LeGrand鋼筆（F尖），30,900元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作x奧林匹克傳承系列巴黎1924特別款LeGrand鋼筆（F尖），30,900元。圖／Montblanc提供
萬寶龍的「大師傑作」Meisterstück系列問世於1924年，當年亦是冬季奧運在法國霞慕尼，雙方今年皆為100年紀念，因此萬寶龍也推出了聯名系列，見證歷史、重返榮耀。圖／Montblanc提供
萬寶龍的「大師傑作」Meisterstück系列問世於1924年，當年亦是冬季奧運在法國霞慕尼，雙方今年皆為100年紀念，因此萬寶龍也推出了聯名系列，見證歷史、重返榮耀。圖／Montblanc提供

奧運 法國 運動

延伸閱讀

奧運籃球／約柯奇熱身賽技壓溫班亞瑪 美國戰力榜登頂

巴黎奧運／中華隊中繼站服務系統上線 選手可線上預約家鄉味

法政壇分裂新總理難產 工會不滿總統揚言奧運罷工

侯友宜赴國訓挺奧、帕運新北選手 頒134萬鼓勵金

相關新聞

夏季旅展開展 大陸展區參觀人氣不若國內、外人潮

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，昨天在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，是疫情後最...

成田市議會政友會拜會桃機 盼交流機場建設與企業睦鄰

日本千葉縣成田市議會政友會會長秋山忍帶領成員，日前至桃園機場公司拜會，桃園機場公司副總經理李俊德代表接待，雙方就兩地機場...

霞慕尼與白朗峰的百年淵源Montblanc奧運系列重返榮耀

2024的奧林匹克運動會即將展開，而距今100年前的1924，同樣對奧運和萬寶龍（Montblanc）別具紀念意義。近日...

Loro Piano 2024秋冬形象廣告 再現歐式貴族風雅緻

柔軟膚觸的毛料，最能傳遞出雋永經典印象。Loro Piana近日公佈了2024-2025秋冬形象廣告，結合大自然的壯闊、...

拆解各家隱藏版月餅！潘娜朵尼、皮革包、3D小夜燈出列

中秋月餅禮盒大戰年年提前開打，除了經典與創新等主打款，其實多家飯店也有隱藏版月餅，量少無需行銷，或者著重內涵、卻忽略了極...

酩悅香檳法國限定版 8月起全台限量販售

酩悅香檳（Moët & Chandon）今夏推出法國限定版，以歡慶的風格和典雅的法式風情，準備迎接未來的各種高光時刻。酩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。