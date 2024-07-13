Loro Piano 2024秋冬形象廣告 再現歐式貴族風雅緻
柔軟膚觸的毛料，最能傳遞出雋永經典印象。Loro Piana近日公佈了2024-2025秋冬形象廣告，結合大自然的壯闊、各式頂級毛料的舒爽，以及歐式貴族生活風格的側寫，交織出一幅靜謐閒散、秋冬的風物詩。
廣告場景取景於一座蘇格蘭十八世紀的城堡拍攝，而品牌Logo中的「薊花」（fiore di cardo），亦是蘇格蘭經典毛織品（Cheviot）的精髓所在、兩兩隱性呼應。只見五位模特兒：Bibi Breslin、Anok Yai、Angelina Kendall、Leon Dame和Woosang Kim，在城堡的室內室外，或獨處、或三三兩兩，她（他）們享受著曠野、歷史與大自然的恩惠，並凸顯著家族、情人與友朋的多重人際關係可能。
不僅散發著從容神韻，模特兒的貴族氣質亦透過身上的Loro Piana秋冬衣物所烘托：小山羊絨（Baby Cashmere）、駱馬毛（Vicuña）、羊絨（Cashmere）、Sopra Visso羊毛、Pecora Nera®羊毛及Cheviot，結合上蘇格蘭經典的人字紋、格紋後，營造出鮮明的英式古典感。少去了飽和與鮮豔，衣物煥發的則是中性、帶有藝術風景畫聯想的中性苔原色、苔蘚棕色、黃褐色樹皮雜花與深酒紅。Loro Piana衣物單品的輕柔、親膚體現了歐式曠野的質樸，同時也是人心內涵的展現，柔軟也堅韌，經典雋永。
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