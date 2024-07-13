Loro Piano 2024秋冬形象廣告 再現歐式貴族風雅緻

柔軟膚觸的毛料，最能傳遞出雋永經典印象。Loro Piana近日公佈了2024-2025秋冬形象廣告，結合大自然的壯闊、各式頂級毛料的舒爽，以及歐式貴族生活風格的側寫，交織出一幅靜謐閒散、秋冬的風物詩。

廣告場景取景於一座蘇格蘭十八世紀的城堡拍攝，而品牌Logo中的「薊花」（fiore di cardo），亦是蘇格蘭經典毛織品（Cheviot）的精髓所在、兩兩隱性呼應。只見五位模特兒：Bibi Breslin、Anok Yai、Angelina Kendall、Leon Dame和Woosang Kim，在城堡的室內室外，或獨處、或三三兩兩，她（他）們享受著曠野、歷史與大自然的恩惠，並凸顯著家族、情人與友朋的多重人際關係可能。