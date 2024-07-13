拆解各家隱藏版月餅！潘娜朵尼、皮革包、3D小夜燈出列

中秋月餅禮盒大戰年年提前開打，除了經典與創新等主打款，其實多家飯店也有隱藏版月餅，量少無需行銷，或者著重內涵、卻忽略了極有創意的包裝。像是今年台北晶華的潘娜朵尼糕點月餅、台北文華東方單顆包裝的皮革小提包，還有台南遠東香格里拉禮盒內藏3D工藝雕刻小夜燈。

●台北晶華 隱藏版月餅禮盒「潘娜朵尼」

台北晶華酒店今年推出四款經典月餅禮盒、一款搭配晶華香檳茶的禮盒組應戰，包括以日式桃山餅皮揉入九款寶島水果風味內餡的「賞月」、以雅緻木盒裝盛的廣式月餅「醉月」、師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥「花月」，以及屢獲媒體評比冠軍、結合創新與經典的鳳梨澄沙奶黃「澄月」，全新推出以鳳梨澄沙奶黃搭配桂花凍頂香檳烏龍的「桂月」，還有隱藏版西式糕點禮盒「潘娜朵尼」。

其中，雖非主打卻創意十足的「潘娜朵尼」西式糕點禮盒，來自一個浪漫的傳說，也是結合蛋糕與麵包特色的美味糕點，以此邀月別具特色。

●台北文華東方 皮革小提包超吸睛

台北文華東方酒店推出四款兼具實用與風格時尚的限量月餅禮盒，人氣首選當然是每年供不應求的米其林一星「雅閣」中餐廳招牌手工奶黃月餅，還有經典廣式月餅、限量精品級創意巧克力月餅。除了品味高雅，包裝也別具一格，共有提盒、禮盒及小提包等設計，細膩皮革與金屬扣飾，演繹中秋時尚的獨特品味。

最吸睛的是針對個人市場，推出單顆入「日式極上焙茶」月餅禮盒。單顆包裝的皮革小提包，造型精巧可愛，側邊綴以酒店優雅的歐式建築線條，簡約大方的設計盡顯時尚質感，令人愛不釋手，共有紅、橙、藍三色選擇搭配。外盒可當作首飾、腕表收納盒使用，亦可隨身攜帶。

●台北福華 四十周年限定、喜柿入列

台北福華大飯店館內三大餐廳攜手推出「享月‧蘊藏 福華四十」中秋月餅禮盒，全系列共有四款選擇、多達16種口味，包括限量僅700盒的福華獨創喜柿月餅，主廚以秋季盛產的柿子包裹紅豆麻糬和金桔檸檬兩種內餡，以月餅手法製作而成。

●台南遠東 3D「花好月圓晶亮小夜燈」

台南遠東香格里拉飯店的三款月餅禮盒，最大亮點是禮盒內融入生活實用與節慶儀式感，包含盛裝台灣金牌製茶師連偉銘精選茶葉，佐搭廣式及桃山皮月餅的限量款「薈萃豪華」禮盒；還有老少咸宜的奶皇月餅搭配低溫烘培堅果組的「清新奶皇」禮盒。

另一款「賞月經典」，內含兩款廣式月餅及兩款桃山皮月餅，以及選用3D工藝雕刻、將漫步在星空意象崁入透明球體的「花好月圓晶亮小夜燈」，搭配木質燈座，插上USB接頭就能營造滿滿的節慶感。盒內另有百年蜂業世家經典蜂蜜，再附贈遠東Café自助餐7折券。

●雲朗觀光 木盒提袋呼應環保永續