酩悅香檳法國限定版 8月起全台限量販售

酩悅香檳（Moët & Chandon）今夏推出法國限定版，以歡慶的風格和典雅的法式風情，準備迎接未來的各種高光時刻。酩悅香檳法國限定版（Moët Impérial France Edition）預定8月起全台限量販售，單瓶建議售價2,085元。

酩悅香檳法國限定版的酒標，以法國國旗作為設計背景，藍、白、紅三色分別代表自由、平等和博愛的尊貴價值。酒標上平時使用的酩悅香檳皇冠標誌，由巴黎香榭麗舍大道西端的歷史性紀念碑凱旋門取代；瓶頸上則繫著一條全金色絲帶，彷彿為酩悅香檳穿上最華美的服裝，以風格優雅的姿態迎接任何巔峰時刻的成功。

在巴黎香榭麗舍大道上宏偉的凱旋門，彰顯著兩種截然不同的意義。這座歷史建築是拿破崙於1806年軍事生涯巔峰時期下令建造的，閃耀著勝利的光輝，同時深情紀念背後的無私犧牲。其壯麗的拱門上，刻有法國每一次軍事勝利和每位將領的名字，彰顯了法國大革命、拿破崙戰爭及第一次世界大戰中英勇犧牲者的永恆榮耀。

拿破崙本人也對酩悅香檳情有獨鍾，他曾經表示：「隨時帶著香檳！勝利時你應得它，失敗時你需要它！」為致敬這段歷史，首批酩悅香檳於1869年正式推出，並命名為「Moët Impérial」，以紀念拿破崙在軍事與文化上無私的奉獻精神。