快訊

獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

運勢逆天！ 7月下旬財神爺敲門 「4大生肖」添財納福、貴人爆棚

綠台南市長角力戰 陳亭妃林俊憲「酪梨不兩立」互動冷

酩悅香檳法國限定版 8月起全台限量販售

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
酩悅香檳法國限定版包裝，8月起全台限量販售，單瓶建議售價2,085元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅香檳法國限定版包裝，8月起全台限量販售，單瓶建議售價2,085元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酩悅香檳（Moët & Chandon）今夏推出法國限定版，以歡慶的風格和典雅的法式風情，準備迎接未來的各種高光時刻。酩悅香檳法國限定版（Moët Impérial France Edition）預定8月起全台限量販售，單瓶建議售價2,085元。

酩悅香檳法國限定版的酒標，以法國國旗作為設計背景，藍、白、紅三色分別代表自由、平等和博愛的尊貴價值。酒標上平時使用的酩悅香檳皇冠標誌，由巴黎香榭麗舍大道西端的歷史性紀念碑凱旋門取代；瓶頸上則繫著一條全金色絲帶，彷彿為酩悅香檳穿上最華美的服裝，以風格優雅的姿態迎接任何巔峰時刻的成功。

在巴黎香榭麗舍大道上宏偉的凱旋門，彰顯著兩種截然不同的意義。這座歷史建築是拿破崙於1806年軍事生涯巔峰時期下令建造的，閃耀著勝利的光輝，同時深情紀念背後的無私犧牲。其壯麗的拱門上，刻有法國每一次軍事勝利和每位將領的名字，彰顯了法國大革命、拿破崙戰爭及第一次世界大戰中英勇犧牲者的永恆榮耀。

拿破崙本人也對酩悅香檳情有獨鍾，他曾經表示：「隨時帶著香檳！勝利時你應得它，失敗時你需要它！」為致敬這段歷史，首批酩悅香檳於1869年正式推出，並命名為「Moët Impérial」，以紀念拿破崙在軍事與文化上無私的奉獻精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以法國國旗作為酒標背景，加上全金色絲帶，展現奢華與勝利之姿。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以法國國旗作為酒標背景，加上全金色絲帶，展現奢華與勝利之姿。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅香檳法國限定版包裝，與全球共慶勝利時刻。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅香檳法國限定版包裝，與全球共慶勝利時刻。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅香檳法國限定版包裝，呈現法國巴黎奢華品味。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅香檳法國限定版包裝，呈現法國巴黎奢華品味。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巴黎 歷史建築 法國

延伸閱讀

奧運籃球／約柯奇熱身賽技壓溫班亞瑪 美國戰力榜登頂

法政壇分裂新總理難產 工會不滿總統揚言奧運罷工

法國國慶酒會 林佳龍：台法關係蒸蒸日上

馬克宏國內政治傷神 旋風出席北約峰會態度低調

相關新聞

拆解各家隱藏版月餅！潘娜朵尼、皮革包、3D小夜燈出列

中秋月餅禮盒大戰年年提前開打，除了經典與創新等主打款，其實多家飯店也有隱藏版月餅，量少無需行銷，或者著重內涵、卻忽略了極...

酩悅香檳法國限定版 8月起全台限量販售

酩悅香檳（Moët & Chandon）今夏推出法國限定版，以歡慶的風格和典雅的法式風情，準備迎接未來的各種高光時刻。酩...

義式甜品「阿芙加朵」在家做！Nespresso購物季75折起

氣溫不斷飆高的夏日，怎能缺少沁涼的冰咖啡？今夏Nespresso將以道地義式吃法升級咖啡饗宴，輕鬆在家打造義式經典咖啡甜...

茶湯會黑了！農曆7月聯名新竹城隍廟「嘿嘿保平安」 

茶湯會這次真的黑了！迎接品牌19周年慶，與新竹都城隍廟聯名推出「Black Project玩黑計畫」，並且特別選在農曆7...

炎夏吃鰻補元氣！盤點6家星餐廳的創意「鰻」料理

吃鰻補元氣！一年中最適合吃鰻魚飯的日子就是「土用丑日」，通常在7月的中下旬，正值天氣最熱、容易食慾不振的時節。今年鰻魚料...

共8款 快收集！星巴克買一送一「Bearista飲料布章」

快點來收集！星巴克備受喜愛的超萌吉祥物Bearista，今年推出多款可愛度爆表的Bearista小熊造型飲料布章，7月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。