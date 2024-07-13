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義式甜品「阿芙加朵」在家做！Nespresso購物季75折起
氣溫不斷飆高的夏日，怎能缺少沁涼的冰咖啡？今夏Nespresso將以道地義式吃法升級咖啡饗宴，輕鬆在家打造義式經典咖啡甜品「Affogato阿芙加朵」，將濃醇熱咖啡淋在冰淇淋上，苦甜交織的沁涼口感，讓味蕾大滿足。
此外，Nespresso也推出全新BARISTA阿芙加朵冰品杯，廣口透明設計讓冷熱交融的畫面更療癒；搭配PANTONE聯名限量款柑橘橙色再生鋁製杯墊，優雅線條壓紋讓餐桌增添質感。
即日起至7月18日於微風信義戶外1F時尚大道，咖啡愛好者可一同品嘗夏日限定冰萃咖啡，以及體驗韓式最紅的人生四格拍貼照片。
歡慶父親節，Nespresso也祭出多種期間限定優惠，即日起至7月24日推出夏日絕配購物祭，精選配件75折起；至8月14日全系列咖啡機3,300元起，繽紛輕巧的Vertuo POP特價3,490元（原價5,900元）、熱銷Essenza Mini咖啡機今夏最優惠3,300元（原價4,500元）。此外，即日起至7/31，購買任100顆咖啡膠囊即贈BARISTA限量款再生鋁製杯墊組，購買任150顆咖啡膠囊再送BARISTA阿芙加朵冰品杯組，數量有限，贈完為止。
●Nespresso 夏日冰萃咖啡尋味之旅—快閃活動
即日起至7月18日(四) 台北微風信義戶外1F時尚大道
7月19日(五)至8月1日(四) 新光三越信義新天地A11館1FNespresso精品店
8月2日(五)至8月11日(日) 台北SOGO百貨忠孝館11F
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