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義式甜品「阿芙加朵」在家做！Nespresso購物季75折起

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
今夏就用義式消暑甜點「Affogato 阿芙加朵」，來趟時光尋味之旅吧。圖/Nespresso提供
今夏就用義式消暑甜點「Affogato 阿芙加朵」，來趟時光尋味之旅吧。圖/Nespresso提供

氣溫不斷飆高的夏日，怎能缺少沁涼的冰咖啡？今夏Nespresso將以道地義式吃法升級咖啡饗宴，輕鬆在家打造義式經典咖啡甜品「Affogato阿芙加朵」，將濃醇熱咖啡淋在冰淇淋上，苦甜交織的沁涼口感，讓味蕾大滿足。

此外，Nespresso也推出全新BARISTA阿芙加朵冰品杯，廣口透明設計讓冷熱交融的畫面更療癒；搭配PANTONE聯名限量款柑橘橙色再生鋁製杯墊，優雅線條壓紋讓餐桌增添質感。

即日起至7月18日於微風信義戶外1F時尚大道，咖啡愛好者可一同品嘗夏日限定冰萃咖啡，以及體驗韓式最紅的人生四格拍貼照片。

歡慶父親節，Nespresso也祭出多種期間限定優惠，即日起至7月24日推出夏日絕配購物祭，精選配件75折起；至8月14日全系列咖啡機3,300元起，繽紛輕巧的Vertuo POP特價3,490元（原價5,900元）、熱銷Essenza Mini咖啡機今夏最優惠3,300元（原價4,500元）。此外，即日起至7/31，購買任100顆咖啡膠囊即贈BARISTA限量款再生鋁製杯墊組，購買任150顆咖啡膠囊再送BARISTA阿芙加朵冰品杯組，數量有限，贈完為止。

●Nespresso 夏日冰萃咖啡尋味之旅—快閃活動

即日起至7月18日(四) 台北微風信義戶外1F時尚大道

7月19日(五)至8月1日(四) 新光三越信義新天地A11館1FNespresso精品店

8月2日(五)至8月11日(日) 台北SOGO百貨忠孝館11F

Nespresso消費滿額即贈再生鋁製杯墊組及夏日冰品杯組。圖/Nespresso提供
Nespresso消費滿額即贈再生鋁製杯墊組及夏日冰品杯組。圖/Nespresso提供
歡慶父親節，Nespresso即日起祭出多種期間限定優惠，全系列咖啡機限時3,300元起。圖/Nespresso提供
歡慶父親節，Nespresso即日起祭出多種期間限定優惠，全系列咖啡機限時3,300元起。圖/Nespresso提供
品嘗夏日咖啡風味搭配韓式最紅的人生四格拍貼機，拍攝充滿地中海風情的四宮格旅行照片。圖/Nespresso提供
品嘗夏日咖啡風味搭配韓式最紅的人生四格拍貼機，拍攝充滿地中海風情的四宮格旅行照片。圖/Nespresso提供

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