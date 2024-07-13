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茶湯會黑了！農曆7月聯名新竹城隍廟「嘿嘿保平安」
茶湯會這次真的黑了！迎接品牌19周年慶，與新竹都城隍廟聯名推出「Black Project玩黑計畫」，並且特別選在農曆7月前啟動，守護茶友在鬼月保平安。
「玩黑計畫」於7月15日開跑，期間各門市也將推出令人耳目一新的創意飲品。其中的「耀黑系列」限定商品，意即在飲品及輕食中加入了黑色靈魂「竹炭粉」，例如「耀黑芝麻凍豆漿」以翡翠綠茶為基底，混搭香醇濃郁豆漿，再加入Q軟滑嫩的芝麻奶凍，不僅擁有亮眼耀黑外表，入口風味也令人驚豔。「耀黑檸檬朵朵」則是茶湯會「養樂多綠茶」黑化版，加入兩瓶養樂多，以及台灣在地新鮮檸檬汁，入口新鮮酸爽，黑色外表也讓飲品更有個性。
輕食當然也要一起黑化。「耀黑系列雞蛋糕」同樣在餅皮中加入黑色靈魂「竹炭粉」，讓雞蛋糕擁有時尚的黑色外衣，並推出傳統花生、芝麻新口味。此外，茶湯會龍富店也限店推出耀黑系列貝果。
兩款紙杯也值一提，分別呈現黑白俐落線條感，以及文字變化的創意趣味感，其中一款更特別印上城隍爺插畫，守護茶友們在農曆鬼月平平安安。聯名周邊商品「嘿嘿！來杯袋」，則是結合傳統與時尚的風格芷茄袋，材質使用防水耐磨的尼龍布，不僅實用環保，袋身設計簡潔俐落，更是一個時尚配件。
迎接即將到來的七夕情人節，茶湯會門市也規劃了「心動黑白配」活動。 8月9日至8月11日期間，兩人同行至全台茶湯會街邊店門市，分別穿著「黑」與「白」元素，就可享有「耀黑系列飲品第二杯8折」優惠。另有茶湯會會員限定優惠，詳情可查茶湯會官網或FB。
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