炎夏吃鰻補元氣！盤點6家星餐廳的創意「鰻」料理

吃鰻補元氣！一年中最適合吃鰻魚飯的日子就是「土用丑日」，通常在7月的中下旬，正值天氣最熱、容易食慾不振的時節。今年鰻魚料理也有多樣風味展現，或在自助餐廳、或變身小火鍋，或者走入懷石料理中，不僅吸睛且味美，讓人解暑開胃。

台北老爺酒店中山日本料理廳即日起至9月30日推出6道「元氣鰻滿」盛宴，如鰻魚飯三吃、鰻魚小火鍋、鰻蒲燒白燒雙味飯、鰻魚飯、鰻魚蒸蛋及鰻魚溫熱握壽司等，價格480元起。推薦「鰻魚飯三吃」，可先品嘗料理長自製老滷現烤的鰻魚、香氣十足，再將佐料細蔥、海苔鋪在鰻魚上和米飯一起享用，最後將烤過的鰻魚骨熬製高湯、倒入飯內變成湯泡飯，美味再升級。另一道「鰻蒲燒白燒雙味飯」則可一次品嘗兩種鰻魚滋味，尤其不用任何沾醬直接燒烤的「白燒」，更能突顯特選幼鰻肉質之鮮嫩。

台北晶華酒店一樓栢麗廳與地下三樓三燔本家即日起至8月31日聯手推出「仲夏居酒屋」，餐廳搖身變為和風滿滿的日式居酒屋，栢麗廳自助餐檯除了豪華海鮮丼、和牛漢堡排等招牌，也有各式炸物烤物領軍，當然包括夏日必吃的「鰻魚串燒」。三燔本家料理長則首推以頂級食材入饌打造豪華夏酒菜。周一至周四晚間8點後於栢麗廳用餐可享買一送一優惠（服務費無折扣），三燔本家則全時段享日本ASAHI啤酒買一送一、獺祭清酒系列第二瓶半價。

JR東日本大飯店台北B1的HAYASE日本料理，即日起至8月15日推出整套「鰻魚懷石料理」，包含11道以鰻魚為主題的懷石料理，像是鰻魚黃瓜拌、鰻魚柳川蒸、鰻魚丼飯等，一次品嘗各樣鰻魚佳餚。料理長郡司行雄表示，鰻魚料理極為費工，因此準備的數量不多，建議饕客事先預訂。

台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日式餐廳也有7月限定的土用丑日鰻魚套餐，同樣提供三種吃法，從原味、加入芥末與青蔥海苔等，最後變身鰻魚茶泡飯。凡點用鰻魚套餐，還可優惠價980元加購「仁勇鰻魚酒」，7月24日土用丑日當天，限量5組免費贈送1瓶，送完為止。

正值台南歡慶建城400年之際，位於台南晶英酒店一樓的創作料理餐廳無隅、推出全新「府城新味」菜單。套餐主食中的「台南白鰻/炸蛋酥/長年菜」，主廚手工切斷白鰻魚刺後，以蒲燒方式進行烤製，過程中反覆添加醬汁增色添味，鰻魚本身富含肥美油脂，搭配散發淡雅芋頭香氣的台南20號牛奶皇后米，與薑、蒜、紅蔥頭以及長年菜大火快炒，最後撒上蛋酥增加口感。

高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳即日起至9月10日推出鰻魚會席料理，可體驗6種不同的鰻魚料理，像是開胃菜「鰻魚慕斯牛蒡卷」、保有鰻魚原始清甜風味的「白燒鰻魚壽司」、微辛中透著淡雅檸檬香氣的「馬告山椒煮鰻魚玉蒸」，以及渡邊料理長特製「蒲燒鰻魚茶泡飯」等。