共8款 快收集！星巴克買一送一「Bearista飲料布章」

快點來收集！星巴克備受喜愛的超萌吉祥物Bearista，今年推出多款可愛度爆表的Bearista小熊造型飲料布章，7月15日起推出「Bearista飲料布章」贈送活動，凡於活動期間顧客至門市原價點購任一特大杯飲料，即可獲得Bearista飲料布章乙個（款式隨機，不累贈，數量有限，贈完為止）。

Bearista小熊飲料布章超可愛，造型以身穿門市綠、黑圍裙的咖啡專業形象，手拿今夏首推的Refreshers新飲品和暢銷星冰樂等圖樣，共有8款，款式隨機贈送，可裝飾於衣服、帽子或購物袋等布料材質上，排列出屬於自己的Bearista小熊包包或衣服，具有DIY的趣味感。