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米其林星級中秋禮 LONGTAIL月餅、WILDWOOD燒烤組登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
米其林一星餐廳LONGTAIL今年限量打造時髦精品月餅禮盒，每盒6入，售價1,380元。圖／LONGTAIL提供
米其林一星餐廳LONGTAIL今年限量打造時髦精品月餅禮盒，每盒6入，售價1,380元。圖／LONGTAIL提供

迎接即將到來的中秋佳節，米其林一星餐廳LONGTAIL今年限量打造時髦精品月餅禮盒，每盒6入，售價1,380元；8月16日前預購並全額付清，可享早鳥優惠9折。WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳特別為嗜肉者推出豪華「米其林星級燒烤組」，每組2,980元；9月13日前訂購且無指定到貨日期者，享免費配送服務。

LONGTAIL限量月餅禮盒延續品牌DNA，揉合熱情南洋與經典港式風味打造「班蘭蛋黃」、「XO干貝」及「橙香檸檬」三種口味月餅，外盒以拍翅飛舞的台灣藍鵲作為主視覺設計，藍鵲化身為傳遞祝福的贈禮使者，將最誠摯的心意送給至親好友。

「班蘭蛋黃」將香氣獨特甜美的班蘭拌入綿密的白豆沙餡中，揉合鹹蛋黃油潤濃香，尾韻洋溢班蘭特有芋頭馨香。「XO干貝」以細緻柔潤餅皮包覆干貝、蝦米、辣椒、油蔥等鹹鮮海味內餡，鹹甜交織與微辣尾韻畫龍點睛，唇齒留香。「橙香檸檬」將經典豆沙餡添入清爽酸香的柳橙和檸檬，帶來一抹清新風情，呈現出毫不膩口的甜美滋味。

WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳特別在中秋烤肉季推出「米其林星級燒烤組」，包含大理石油花分布均勻、口感鮮嫩細緻的美國安格斯Choice牛小排；肥瘦適中、富有自然肉香和鮮美多汁的美國安格斯翼板牛；油花豐富、脂香撲鼻且口感Q彈的澳洲穀飼和牛翼板；爽脆多汁，讓人回味再三的澳洲和牛牛舌；以及極為珍貴、又稱「黃金六兩肉」的西班牙伊比利松阪豬，讓饕客一次盡享不同風味且高規格的優質美、澳、西肉品，爽度爆錶。

組合中包括又稱「黃金六兩肉」的西班牙伊比利松阪豬。圖／WILDWOOD提供
組合中包括又稱「黃金六兩肉」的西班牙伊比利松阪豬。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD推出「米其林星級燒烤組」，每組2,980元。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD推出「米其林星級燒烤組」，每組2,980元。圖／WILDWOOD提供
「班蘭蛋黃」將香氣獨特甜美的班蘭拌入綿密的白豆沙餡中，揉合鹹蛋黃油潤濃香。圖／LONGTAIL提供
「班蘭蛋黃」將香氣獨特甜美的班蘭拌入綿密的白豆沙餡中，揉合鹹蛋黃油潤濃香。圖／LONGTAIL提供

月餅 米其林 餐廳

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