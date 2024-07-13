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長榮鳳凰酒店礁溪採 LV 洗沐品 泳池區水上活動趣味消暑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
長榮鳳凰「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚(或當日入住二間)還可以再減3,000元。長榮鳳凰/提供
長榮鳳凰「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚(或當日入住二間)還可以再減3,000元。長榮鳳凰/提供

近年來，隨著旅行觀念的演變，現代人對於度假的期待已不僅限於觀光，更希望透過深度體驗與奢華享受來充實旅行。瞄準新的度假趨勢，長榮鳳凰酒店(礁溪)今年夏天推出了獨具魅力的「果然夏日瘋」住房專案，融合了玩水樂趣與LV洗沐用品，為旅客帶來前所未有的夏日體驗。

酒店一樓大廳以色彩繽紛的水波紋地毯及溫暖的橘黃色系沙發，打造出悠遊自在的度假氛圍，讓旅客在此感受到身心的放鬆與愉悅。五樓千坪慢活SPA則是體驗的新亮點，設有戶外泳池區和發呆亭，供應無限量的飲料與點心，讓旅客在水療中盡情放鬆。此外，夜間更有全台首創的漂浮飲料BAR和輕音樂相伴，加上浮誇大泳圈，讓旅客在夏日夜晚拍出時尚大片。

長榮鳳凰酒店（礁溪）不僅在度假環境上下了功夫，更在洗浴用品上追求卓越品質。所有客房的洗沐用品採用法國LVMH集團旗下的護膚品牌Cha Ling（茶靈），這一品牌結合了奢華與永續發展的理念，為旅客帶來來自古老茶林的香氛體驗。其獨特的香調源自清新的白茶和梨，中調則是茉莉和白牡丹的香氣，最後以白麝香和馬黛茶的香氣環繞，讓旅客在渡假期間不僅享受美好時光，還能體驗到細緻優雅的香氛滋潤。

長榮鳳凰酒店（礁溪）夏季全新推出「果然夏日瘋」住房專案，平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚（或當日入住二間）還可以再減3,000元。房客除了可於五樓的千坪SPA水區享受水療，在池畔享點心飲品無限量供應；二樓桂冠自助餐廳晚餐有柏克金啤酒無限暢飲；三樓手作教室還有手作水果造型磁鐵/鑰匙圈課程，與水果杯子蛋糕或餅乾的DIY烘焙活動，創造美好旅行回憶。

配合宜蘭縣推動在地觀光，凡於長榮鳳凰酒店住宿的房客，退房當日可憑住宿滿額的紙本發票，免費兌換宜蘭國際童玩藝術節入園憑證。發票金額滿2,000元可兌換一人免費入園，滿8,000元可免費兌換四人免費入園，享受輕鬆愉快的宜蘭夏之旅。

長榮鳳凰戶外泳池區無限量供應免費點心，夜晚還有漂浮飲料BAR與輕音樂，超放鬆。長榮鳳凰/提供
長榮鳳凰戶外泳池區無限量供應免費點心，夜晚還有漂浮飲料BAR與輕音樂，超放鬆。長榮鳳凰/提供

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