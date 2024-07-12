一芯多用！Hublot長動能經典 懷表、腕表、座鐘全制霸
一心二用不一定是好事情，但一「芯」多用、多工，卻可能反應著穩定、優異的高品質。日前瑞士高級運動鐘表品牌宇舶表（Hublot）推出Arsham Droplet鈦晶懷表，其動力來源的MECA-10手上鍊機芯擁有悠長的10日動力長動能，並早早體現在腕表、座鐘的不同形式，一「芯」多用，展現精密複雜的時計多元宇宙。
今日Arsham Droplet鈦晶懷表中的Meca-10手上鍊機芯，最初始是一個型號的名稱：Big Bang MECA-10系列腕表（2016年）使用了品牌自製的Hub1201鏤空機芯，從英國百年益智玩具品牌Meccano得到靈感，轉化為包含細緻精巧的金屬連桿、冠狀輪、齒條、機板與橋板，耗時兩年研發。
此後Big Bang MECA-10系列腕表再從圓型表殼進化為酒桶型的Spirit of Big Bang MECA-10腕表系列，由於承載的空間從圓變化為橢圓，因此經過調整結構配置後、催生了Hub1233機芯，並延續Hublot整體的H形螺絲、三明治結構立體面盤等特色。而立體、具有鮮明建築感的MECA-10桌鐘系列，則借助L’Epee的技術力、像是照了放大燈魔法般，帶來兩款黑色PVD精鋼與銀色精鋼款座鐘。195.7 x 181毫米的醒目尺寸，讓MECA-10桌鐘成為了桌上、家居空間中的機械風裝飾藝術。兩枚聯動的發條盒同樣帶來長達10天的動力儲存，並以多達432個零件組成，同時立體刻紋表冠並加以橡膠塗層，因此轉動時更加順手、易於操作。
MECA-10從一個型號、持續擴展成為一枚機芯的代稱，除了形體的變異，代表的更有Hublot在複雜機械領域的銳意研發，化可能為無限，恆常前進。
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