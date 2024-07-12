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台北夏季旅展買氣旺 日、歐、東南亞商品詢問度高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起連4天在台北世貿一館舉行。記者周湘芸／攝影
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起連4天在台北世貿一館舉行。記者周湘芸／攝影

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起連4天在台北世貿一館舉行，共匯集500多個攤位推出多項折扣。適逢暑假旅遊旺季，旅展首日即迎來不少民眾選購，旅行業者表示，首日訂單較去年增加2成，仍以日本商品最熱銷，歐洲及東南亞也都有高詢問度。

旅天下旅行社表示，今訂單量較去年旅展首日提升2成。受惠日圓貶值，日本商品最為熱銷，歐洲及東南亞，則依序排列2、3名。其中日本以北海道函館、東北花卷的秋季賞楓、冬季賞雪等商品最受歡迎，甚至收到員工旅遊30席的北海道破冰船訂單。歐洲除了奧捷依舊維持高水準銷量外，極光話題也帶動北歐商品買氣。

旅天下指出，明天迎接旅展第一個周末假日，持續祭出優惠商品，包括「日本東北花卷牛舌溫泉5日」每人22888元起、「墨爾本神仙企鵝7日」每人36900元起、「雪梨藍山國家公園7日」29999元起等，可望再創佳績。

旅遊電商易飛網指出，此次優惠行程包括短線日本、韓國、越南、泰國享第二人最高折4000元，另標榜「人生的第一個歐洲旅遊首選」推出的歐洲團旅行程「德捷8日」最低價44900元。另外，自由行機加酒第二人最高可享2000元優惠，「香港機加酒3日」7900元起 、「東京機加酒5日」15900元起；「沖繩機加酒4日」13900元起。

不少民眾喜愛到旅展選購五星級飯店住宿及餐飲券，大地酒店「親子樂Fun住宿券」提供12歲以下兒童免費入住，還贈送早餐、香草聖代及清涼飲品，另有一趟旅程豪華吃3餐的「一泊三食住宿券」、西餐廳的「晨意食足」Semi Buffet早餐套券，買5張送1張、「大地風呂套券」一套4張，另贈送2張大眾風呂招待券。

福容大飯店推出「聯合住宿券」，一套5張14500元，買10送1優惠價29000元，平均一張2636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2559元。另外，展期每天下午2點於攤位推出福容住宿禮券1000元大放送，每日限量50名，新會員再加碼抽住宿券。

交通部航港局「來去跳島TAIWAN Hi」主題館今年也結合多家航運業者，打造藍色公路遊程，並於展期間推出優惠，包含購買布袋馬公單人經濟艙來回船票50元折價券，憑券現折船票500元、小琉球來回船票加上機車24小時每人只要666元，雙人最低只要999元，澎湖輪限定四天三夜住宿加機車自由行最低只要5699元等。

住宿券 旅展 日本

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