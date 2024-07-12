MIDO重返1970 金秀賢款懷舊腕表溫暖老爸心

雖然現在智慧型手機發達、串流軟體當道，但1970年代的電視機卻像劃時代的科技發明。美度（MIDO）推出2024父親節推薦表款、Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表，表款除曾為品牌代言人金秀賢配戴，更以復古配色與TV Shape表殼，營造出暖心的懷舊紳士風格。

像是枕頭、方中也帶圓的TV Shape，是流行於1970年代的表殼設計，也成為今日復古風的經典印象。MIDO的Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表正基於TV Shape的輪廓上，再結合雙位數獨立顯示的大日期視窗、PVD玫瑰金色與巧克力色面盤與橡膠表帶，雖帶有溫暖的懷舊氛圍卻不老氣，煥發以時髦的大人味。

於此同時，機芯動力採用具80小時動力儲存的Calibre 80自動上鍊機芯，並搭配具抗磁性的Nivachron™鈦游絲，機芯並經過三方位調校。40 x 39毫米的表殼本體為精鋼，以PVD呈現出高貴的玫瑰金色，並搭配由棕到黑的漸層橫條紋面盤。而不管是年輕或年長的老爸，此後再也無需擔心夜間讀時的漆黑感，因為時針、時標刻度都經過Super-LumiNova®夜光塗層，並呈現藍綠色的夜光效果。