快訊

資歷僅1年就跳槽！她開出期望月薪6萬 自信滿滿吐5個字秒錄取

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MIDO重返1970 金秀賢款懷舊腕表溫暖老爸心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為MIDO品牌代言人的金秀賢，並配戴上MIDO Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表。圖／MIDO提供
身為MIDO品牌代言人的金秀賢，並配戴上MIDO Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表。圖／MIDO提供

雖然現在智慧型手機發達、串流軟體當道，但1970年代的電視機卻像劃時代的科技發明。美度（MIDO）推出2024父親節推薦表款、Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表，表款除曾為品牌代言人金秀賢配戴，更以復古配色與TV Shape表殼，營造出暖心的懷舊紳士風格。

像是枕頭、方中也帶圓的TV Shape，是流行於1970年代的表殼設計，也成為今日復古風的經典印象。MIDO的Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表正基於TV Shape的輪廓上，再結合雙位數獨立顯示的大日期視窗、PVD玫瑰金色與巧克力色面盤與橡膠表帶，雖帶有溫暖的懷舊氛圍卻不老氣，煥發以時髦的大人味。

於此同時，機芯動力採用具80小時動力儲存的Calibre 80自動上鍊機芯，並搭配具抗磁性的Nivachron™鈦游絲，機芯並經過三方位調校。40 x 39毫米的表殼本體為精鋼，以PVD呈現出高貴的玫瑰金色，並搭配由棕到黑的漸層橫條紋面盤。而不管是年輕或年長的老爸，此後再也無需擔心夜間讀時的漆黑感，因為時針、時標刻度都經過Super-LumiNova®夜光塗層，並呈現藍綠色的夜光效果。

也老派、也新潮，父子同戴同一只表款也沒問題，Like Father、Like Son，風格、一脈相承。

經倒角打磨、日內瓦波紋修飾的自動上鍊機芯，只要翻轉背面、便能近距離欣賞零件的律動與工藝美。圖／MIDO提供
經倒角打磨、日內瓦波紋修飾的自動上鍊機芯，只要翻轉背面、便能近距離欣賞零件的律動與工藝美。圖／MIDO提供
MIDO Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表，40,100元。圖／MIDO提供
MIDO Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表，40,100元。圖／MIDO提供
咖啡色面盤搭配溫暖的PVD玫瑰金，讓 Multifort表款傳遞出懷舊、典雅氣息。圖／MIDO提供
咖啡色面盤搭配溫暖的PVD玫瑰金，讓 Multifort表款傳遞出懷舊、典雅氣息。圖／MIDO提供

父親節 腕表

延伸閱讀

擔任金秀賢粉絲見面會主持人 曾寶儀獲男神抱抱「很香」

《淚之女王》雙金爆緋聞 金秀賢來台機場時尚和金智媛「宛如情侶穿搭」

影／金秀賢抵台 管制區內迷走大暴動 差點發生踩踏事件

有片多圖／金秀賢來了！現身桃園機場「猛飯撒」 800粉絲暴動

相關新聞

一芯多用！Hublot長動能經典 懷表、腕表、座鐘全制霸

一心二用不一定是好事情，但一「芯」多用、多工，卻可能反應著穩定、優異的高品質。日前瑞士高級運動鐘表品牌宇舶表（Hublo...

台北夏季旅展買氣旺 日、歐、東南亞商品詢問度高

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起連4天在台北世貿一館舉行，共匯集500多個攤位推出多項折扣。適逢暑假旅...

MIDO重返1970 金秀賢款懷舊腕表溫暖老爸心

雖然現在智慧型手機發達、串流軟體當道，但1970年代的電視機卻像劃時代的科技發明。美度（MIDO）推出2024父親節推薦...

妮維雅夏日消暑計畫 超能果萃雙效美白乳液 結合冰淇淋車體驗活動閃耀登場！

全球知名的護膚品牌妮維雅（NIVEA），將於7/13至7/14在華山舉辦期間限定的「超能亮！白C冰果室」快閃店體驗活動。這次活動不僅提供消費者直接親身體驗產品，還將有專屬聯名知名冰淇淋品牌MINIMAL的果萃限定口味體驗活動，延伸為妮維雅「超能果萃雙效美白乳液系列」訂製柳橙、石榴、櫻桃冰淇淋口味，為夏日增添一絲清涼。

幽默老爹這邊看！Swatch辛普森家族聯名款「笑」敬老爸

幽默感，始終是生活中的重要潤滑劑。今年想要孝敬老爸、不如試試重新挖掘老爸心中的童心，一如瑞士平價手表品牌Swatch推出...

酒紅映濃情 GUCCI七夕情人節推薦 輕巧時髦

一年一度的七夕情人節，象徵了傳說中戀人們的甜蜜相聚。時尚品牌古馳（GUCCI）近日發表七夕情人節主題形象廣告，由品牌大使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。