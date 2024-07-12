聽新聞
test
0:00 / 0:00
MIDO重返1970 金秀賢款懷舊腕表溫暖老爸心
雖然現在智慧型手機發達、串流軟體當道，但1970年代的電視機卻像劃時代的科技發明。美度（MIDO）推出2024父親節推薦表款、Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表，表款除曾為品牌代言人金秀賢配戴，更以復古配色與TV Shape表殼，營造出暖心的懷舊紳士風格。
像是枕頭、方中也帶圓的TV Shape，是流行於1970年代的表殼設計，也成為今日復古風的經典印象。MIDO的Multifort先鋒系列TV大日期窗腕表正基於TV Shape的輪廓上，再結合雙位數獨立顯示的大日期視窗、PVD玫瑰金色與巧克力色面盤與橡膠表帶，雖帶有溫暖的懷舊氛圍卻不老氣，煥發以時髦的大人味。
於此同時，機芯動力採用具80小時動力儲存的Calibre 80自動上鍊機芯，並搭配具抗磁性的Nivachron™鈦游絲，機芯並經過三方位調校。40 x 39毫米的表殼本體為精鋼，以PVD呈現出高貴的玫瑰金色，並搭配由棕到黑的漸層橫條紋面盤。而不管是年輕或年長的老爸，此後再也無需擔心夜間讀時的漆黑感，因為時針、時標刻度都經過Super-LumiNova®夜光塗層，並呈現藍綠色的夜光效果。
也老派、也新潮，父子同戴同一只表款也沒問題，Like Father、Like Son，風格、一脈相承。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言