幽默老爹這邊看！Swatch辛普森家族聯名款「笑」敬老爸

幽默感，始終是生活中的重要潤滑劑。今年想要孝敬老爸、不如試試重新挖掘老爸心中的童心，一如瑞士平價手表品牌Swatch推出父親節特別版Big Bold腕表BEST.DAD.EVER.腕表，與經典動漫辛普森家庭聯名，致敬全世界獨一無二、最好、最幽默的老爸。

這回Swatch與The Simpsons辛普森家族合作，選擇後者中的人氣角色、身為一家之主的「荷馬」（Homer Simpson）。他熱愛甜甜圈、腳踏實地並為家庭付出一切。多彩、充滿玩趣童心的腕表上，面盤裡有著荷馬身披彩帶、上書No. 1字樣，同時再於表帶上秀出多種表情姿勢。仔細一看，47毫米的超大面盤，其表殼、表圈皆使用了Biosourced生物源材質，手表中醒目的黃色「荷馬」從冠軍獎杯內「挺身而出」，小時時標也改為象徵辛普森家庭的黃色，並以對比鮮豔的藍色秒針、紅色指針帶來閱讀的便利性。