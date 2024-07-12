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幽默老爹這邊看！Swatch辛普森家族聯名款「笑」敬老爸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
即便長大成人，每個大男人心中可能都住著一個小男孩，童心未泯、追逐趣味，一如本次Swatch推出的父親節特別版腕表。圖／Swatch提供
即便長大成人，每個大男人心中可能都住著一個小男孩，童心未泯、追逐趣味，一如本次Swatch推出的父親節特別版腕表。圖／Swatch提供

幽默感，始終是生活中的重要潤滑劑。今年想要孝敬老爸、不如試試重新挖掘老爸心中的童心，一如瑞士平價手表品牌Swatch推出父親節特別版Big Bold腕表BEST.DAD.EVER.腕表，與經典動漫辛普森家庭聯名，致敬全世界獨一無二、最好、最幽默的老爸。

這回Swatch與The Simpsons辛普森家族合作，選擇後者中的人氣角色、身為一家之主的「荷馬」（Homer Simpson）。他熱愛甜甜圈、腳踏實地並為家庭付出一切。多彩、充滿玩趣童心的腕表上，面盤裡有著荷馬身披彩帶、上書No. 1字樣，同時再於表帶上秀出多種表情姿勢。仔細一看，47毫米的超大面盤，其表殼、表圈皆使用了Biosourced生物源材質，手表中醒目的黃色「荷馬」從冠軍獎杯內「挺身而出」，小時時標也改為象徵辛普森家庭的黃色，並以對比鮮豔的藍色秒針、紅色指針帶來閱讀的便利性。

每一個父親都是獨一無二、全世界第一名的老爸，值得一款Swatch手表，犒賞老爸（或自己）。表款訂價4,500元，白色外盒上並有The Simpsons與Swatch字樣，打開抽屜式內盒則為黃色包裝，已在全台門市與Swatch官方網站、同步販售，

以辛普森家族中的爸爸角色「荷馬」Homer Simpson為題，Swatch推出聯名商品，以幽默討好老爸。 圖／Swatch提供
以辛普森家族中的爸爸角色「荷馬」Homer Simpson為題，Swatch推出聯名商品，以幽默討好老爸。 圖／Swatch提供
Swatch父親節特別版Big Bold腕表BEST.DAD.EVER.，4,500元。圖／Swatch提供
Swatch父親節特別版Big Bold腕表BEST.DAD.EVER.，4,500元。圖／Swatch提供
全新BEST.DAD.EVER.腕表以47毫米搭配動漫配色，搶眼醒目。圖／Swatch提供
全新BEST.DAD.EVER.腕表以47毫米搭配動漫配色，搶眼醒目。圖／Swatch提供

腕表

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