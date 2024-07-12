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街頭籃球場週末空降華山 IG限動打卡冰釀啤酒免費喝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「BE LIKE TIGER 3X3」虎牌街頭籃球賽全國12強總決賽，7月13～14日兩天，將在華山「TIGER STREET 超熱派對」進行。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「BE LIKE TIGER 3X3」虎牌街頭籃球賽全國12強總決賽，7月13～14日兩天，將在華山「TIGER STREET 超熱派對」進行。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

結合「街籃、滑板、街舞、饒舌」4大亮點的「TIGER STREET 超熱派對」，將於7月13～14日連續兩天，在台北華山 1914 文化創意產業園區及新生橋下滑板場登場。活動兩天虎牌TIGER BAR 供應不間斷，只要年滿 18 歲，在超熱派對現場 IG 限動打卡，就能免費試飲虎牌冰釀。

「BE LIKE TIGER 3X3」虎牌啤酒街頭籃球賽歷經從北到南的全國預賽，全國 12 強將於明後兩天站上 TIGER STREET 超熱派對舞台，進行總決賽。除全國街籃好手的精彩球技，7月14日球星林書緯將領軍彭尊、西屯純愛組、FRaNKIE 阿法共組「虎鬧小隊」，對上由高雄全家海神隊于煥亞、邱子軒與Multiverse組成的「虎搞小隊」，籃球與嘻哈跨界尬球，精彩不容錯過。

在舞台表演方面，今年請到派對必配國語作業簿 DJ 賴皮MR. SKIN、「英語金曲復興運動」創辦人 DJ QuestionMark等眾多表演卡司，連續兩天晚上將把華山打造成全台最大的街頭 KTV 包廂，氛圍推至最高點。除了兩大 DJ，週六還有優質嘻哈男團 BSB 的馬克 SAVAGE. M、FRaNKIE 阿法、阿夫 Suhf、艾蜜莉 AMILI；週日有西屯純愛組、Multiverse、潤少、Woman Made，當紅饒舌嘻哈歌手多人接力不斷電輪番上陣，將嗨爆現場。

此外，新生橋下「後街派對區」週末將迎來滑板與街舞兩大賽事。知名滑板店 9CE 和虎牌啤酒共同舉辦的「八仙過海 猛虎出三．全台滑板大亂鬥」，和塗鴉藝術家 aka 嘻哈大帝 ARTSHOW 和虎牌啤酒帶來的傳奇街舞賽事 POPLOCK PARK ，都將首次融入籃球元素。活動現場還有滑板與街舞體驗課程，讓你輕鬆感受最燥的街頭氛圍。欲知更多活動訊息，可至虎牌啤酒官方IG查詢：https://www.instagram.com/tigerbeertw/

◎「TIGER STREET 超熱派對」活動資訊

．日期：7月13日（週六） 9:00 至 21:00 、7月14日（週日） 14:00 至 21:00

．地點：華山 1914 文化創意產業園區 / 新生橋下滑板場

．全區免費入場。年滿 18 歲以上並完成指定任務的民眾可試飲虎牌冰釀啤酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知名滑板店9CE和虎牌啤酒，將在「TIGER STREET 超熱派對」共同舉辦全台滑板大亂鬥。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
知名滑板店9CE和虎牌啤酒，將在「TIGER STREET 超熱派對」共同舉辦全台滑板大亂鬥。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
虎牌啤酒「TIGER STREET 超熱派對」由當紅饒舌嘻哈歌手多人接力不斷電輪番上陣，將嗨爆現場。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
虎牌啤酒「TIGER STREET 超熱派對」由當紅饒舌嘻哈歌手多人接力不斷電輪番上陣，將嗨爆現場。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場完成指定任務，即可免費兌換虎牌冰釀試飲。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場完成指定任務，即可免費兌換虎牌冰釀試飲。圖／虎牌啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝術家 街舞

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