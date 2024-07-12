妮維雅夏日消暑計畫 超能果萃雙效美白乳液 結合冰淇淋車體驗活動閃耀登場！
全球知名的護膚品牌妮維雅（NIVEA），將於7/13至7/14在華山舉辦期間限定的「超能亮！白C冰果室」快閃店體驗活動。這次活動不僅提供消費者直接親身體驗產品，還將有專屬聯名知名冰淇淋品牌MINIMAL的果萃限定口味體驗活動，延伸為妮維雅「超能果萃雙效美白乳液系列」訂製柳橙、石榴、櫻桃冰淇淋口味，為夏日增添一絲清涼。
妮維雅超能果萃雙效美白乳液系列，以其獨特的配方吸引了眾多消費者喜愛。分別的功效有彈潤美白（橘罐）、煥膚美白（紅罐）、淡斑美白（紫紅罐），融合多種果萃精華，有效淡化黑色素，同時深層滋潤肌膚，帶來明亮透亮的膚色。此款乳液不僅適合各種膚質，更是追求美白效果的消費者不可錯過的護膚神品。
此次實體快閃店活動將在7/13至7/14期間12:00-18:00於華山舉行，為期僅兩天，可把握機會到現場消暑打卡。同時，妮維雅將於7/14 14:00-15:00與蝦皮購物官方旗艦店進行限時直播，消費者不僅可以在線上觀看品牌專家實時示範熱銷商品，還有機會享眾多獨家限時優惠！
蝦皮購物限時直播時間為7/14 (日)14:00-15:00，消費者於直播期間下單，除可獲得限時眾多門檻折扣券及現場加碼送限量「驅黑淨白精華凝乳70ML」好禮外，更有機會參與抽獎，贏取眾多熱賣產品，讓購物體驗更加豐富多彩。
想要了解更多活動詳情及最新產品資訊，請即追蹤妮維雅官方社群媒體及蝦皮購物官方旗艦店。
快閃活動時間及地點：7/13-7/14 12:00-18:00華山1914文化創意產業園區
網路限定直播時間：7/14 14:00-15:00 妮維雅台灣官方旗艦店(蝦皮購物)
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