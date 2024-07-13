秋季將上路！全球首創「可臥躺」長途航班經濟艙 開箱紐航創新實驗室

台灣媒體首度開箱紐西蘭航空創新辦公室「Hangar 22」，《遠見》記者實地走訪奧克蘭，揭祕即將於2024年秋季上路的新型機艙，實際試躺全球首創、宛如空中膠囊旅館的「Skynest 舒眠艙」。此外，也與永續長訪談，了解紐航對永續航空的規劃與想像。

隱身於「千帆之都」奧克蘭的巷弄中，一座外觀與其他商業大樓無異的建築，走進室內卻別有洞天，醒目的紫底白字H.22字樣映入眼簾，牆前背板貼有繁複的機艙座位設計圖，以及眾多紐西蘭寶貴的鳥類圖像，這些都是紐西蘭航空的靈感繆思。

再往裡面走，可以看見設有升級版座位的模擬機艙，這裡是紐西蘭航空於2017年設立的創新實驗室「Hangar 22」。

為提升乘客長途飛行的舒適度，紐西蘭航空邀集各領域的精英人才，組成約15人的黃金組合，團隊成員多為工程設計相關背景，一同探索「舒適長途飛行的各種可能」，致力於開發五年內適用的超長途客艙。

紐西蘭航空於2017年設立的創新實驗室「Hangar 22」。遠見記者吳季柔攝

Skynest的搖籃！全台首度開箱紐航創新實驗室

「這裡就像遊樂場，可以放膽弄髒、動手嘗試。」紐西蘭航空創意研發中心Hangar22 專案經理Zoe笑說。正因如此，Hangar22的成員在腦力激盪下， 打造出全球首創、專屬於經濟艙的空中臥鋪「Skynest 舒眠艙」，而這正是創新實驗室的最大亮點！

「舒眠艙」將於2024年秋季投入波音787-9夢幻客機機隊，由紐西蘭飛往北美航線率先試行，結構呈鳥巢型，床架分為兩側，一側各有三層，共提供六個長200公分、寬58公分的床位，設計上參考了火車臥鋪、遊艇、日本膠囊旅館等，不僅讓旅客享有最大空間與隱蔽性，也兼顧機組人員進出動線的便利性。

Zoe分享，舒眠艙從著手設計到實際應用，耗時約兩年，不僅如此，為了讓乘客享有最舒適的飛行體驗，使用者測試期長達18個月，最後決定單次使用時長為四小時，如此可確保至少兩次完整的睡眠循環。舒眠艙將先提供超過15小時以上的長程航班試用，每個航班將提供三個時段、18位乘客加購使用。

記者實際躺入舒眠艙體驗，發現空間意外寬敞，即使是170～180公分的身高，也頗有餘裕，而且提供棉被、高級羽絨枕、眼罩、USB 充電插座等，側邊牆壁也貼心設置收納袋、鞋袋，讓使用者放置私人物品，並不占用窗床位空間。

一切準備就緒後，只需拉上遮簾、戴好耳塞、闔上雙眼，在經濟艙也可以躺平，享受一場四小時，不被打擾的舒適睡眠，一如Zoe形容，「只要一躺進去，便會瞬間忘記身處何方。」等到休息時間結束，機組人員會將燈光緩緩調亮，輕聲喚醒乘客，並協助下一組旅客使用。

Zoe補充，從航空業發展以來，客機機艙定型後幾乎沒有大幅更動，多數的設備升級也多聚焦於頭等艙與商務艙，相較之下，經濟艙往往是更需要改善飛行體驗、能觸及更多乘客的座位艙等，卻較常被忽視。

隨著各大航空更加註重乘客的舒適度和健康，當前紐西蘭航空創新推出舒眠艙，可望改變未來長途飛行的體驗標準。

「舒眠艙」將於2024年秋季投入波音787-9夢幻客機機隊。紐西蘭航空提供

從座椅到燃料革新，航空脫碳仍挑戰重重

除了開全球先例，推出專屬經濟艙的「舒眠艙」，致力於改善大眾機上體驗，紐西蘭航空在永續行動上也不遺餘力。

2024年8月開始，將逐步升級既有艙位設備，透過將經濟艙座椅材質從鋁替換成碳纖維，讓椅背厚度減少了一英吋，如此一來，即便沒有更動座椅位置，旅客也能享有更寬敞的空間，同時，重量減輕對於降低飛行過程的碳排放，也是一大利多。

2022年底，紐西蘭航空將經濟艙食器、備品替換為100％再生容器，減少2800萬件一次性塑膠製品，同步將豪華商務艙餐具、餐盤也全面更換，大幅減輕20％重量。

2024年8月開始，將逐步升級既有艙位設備，透過將經濟艙座椅材質從鋁替換成碳纖維。遠見記者吳季柔攝

隨著全球旅客對國際移動的需求逐年增加，根據聯合國一份報告，到了2050年，航空旅行將占全球碳排放的25％。即便積極永續轉型，紐西蘭航空仍面臨難以大幅減低碳排放的窘境，與紐西蘭航空永續長漢尼芬（Kiri Hannifin）對談中，可以看出紐西蘭航空對永續航空業的布局與挑戰。

除了訂定2050年達到碳中和的目標，紐西蘭航空更承諾在2030年，使用至少20％的永續航空燃料（SAF），當前已從供應商 Neste 購買900 萬公升SAF，與化石航空燃油相比，預計可減少高達 80％的碳排放。

只不過，漢尼芬指出，SAF要價高昂，是航空煤油價格的2～5倍，也是化石燃料的兩倍之多，導致轉型過程需支出高達數百萬的龐大開銷，「我們自行吸收所有成本，並沒有轉嫁到消費者身上。」

「我們面臨的最大挑戰之一，正是替換航空煤油，導致營運成本更加昂貴。」尤其當前全球通膨，而紐西蘭與其他已發展國家相比，並非相當富裕，如何在兼顧永續的過程，讓顧客感覺企業與他們同在，避免在經濟上、環保道德上，讓乘客因搭乘飛機而「大感負擔」。

例如，推出「自願捐款計畫」（Voluntary Contribution Program），告知旅客每趟旅行的碳排放，旅客可自由選擇是否捐贈，購買碳信用額，同時直接支持維護紐西蘭的生物多樣性。不過，漢尼芬也坦言，受到生活成本高漲影響，當前使用比率僅約5％。

紐西蘭航空永續長漢尼芬（Kiri Hannifin）。遠見記者吳季柔攝

紐航永續長：氫能飛機將成紐國航空業未來

針對永續航空的未來，紐西蘭航空推出「新世代飛機任務」（Mission Next Gen Aircraft），全力試驗萬眾矚目的新能源飛機，目標在2026年，正式啟用首架零碳排客機或貨機。

事實上，2023年底，紐西蘭航空已購入電動飛機，當前正與國內各機場溝通協商、增添可容納電力飛機的基礎建設與人員培訓，以利電動飛機試飛，預定加入貨運機隊的時限便是2026年。

雖說當前正試飛電動飛機，但漢尼芬分析，電池重量將影響飛機承重，電動飛機的最遠飛行距離有其限制，因此，考慮到紐西蘭多為長途班機，她認為，氫能飛機有更高機率成為紐國新能源飛機的未來。

除了當前替換機上餐具，紐航也有意推動機上環保杯，鼓勵乘客攜帶自己的杯具，如此既可降低垃圾總量，也可以避免機組成員因清洗餐具，增加工作量等。「多數時候，我們需花錢清除廢棄物，如果停止製造廢棄物，便可以節省開銷，」漢尼芬解釋，「減少浪費其實等同於省錢。」

紐西蘭航空也進一步盡到社會責任，推出「多元化供應商計畫」（Supplier Diversity Program），為更多元背景的本土小農、獨立商家提供商業輔導，尤其著重協助毛利人、太平洋島民（Pasifika）發展事業。

漢尼芬分享，這些多元化企業可與紐西蘭航空密切共事約三個月，合作結束後，或可進一步洽談後續合作計畫。當前有毛利人婦女自製的椰子油肥皂，她希望未來能將多元化供應商的商品，與機上備品結合，提供更在地、小眾的顧客體驗。

從「Skynest 舒眠艙」到航空脫碳，紐西蘭航空透過持續創新與行動，不僅要為旅客帶來更舒適的飛行體驗，更要致力於永續行動，為環境永續盡一份心力，進而創造一個更環保、更友善的航空藍圖。

（本文出自2024.07.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）