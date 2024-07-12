酒紅映濃情 GUCCI七夕情人節推薦 輕巧時髦

一年一度的七夕情人節，象徵了傳說中戀人們的甜蜜相聚。時尚品牌古馳（GUCCI）近日發表七夕情人節主題形象廣告，由品牌大使張凌赫及國際超模賀聰入鏡拍攝，以情侶間衣物、穿搭造型的和諧，傳遞兩情相悅、時髦登對的風格印象。

在一系列廣告視覺中，兩人時而相擁、凝視鏡頭。此時GG Logo分別出現在賀聰的輕巧短褲或張凌赫的西裝長褲上，展現情投意合的好默契；有時張凌赫則頭枕於賀聰長腿，定格了情人間最放鬆愜意的相處時刻，又或是張凌赫獨自躺靠於長沙發上，藍色丹寧外套搭配淺色T恤、黑色GG壓紋肩背包，享受一人獨處的自由時光。

GUCCI 2024七夕情人節推薦了大量服裝、包款等單品，其中經典的GG Logo便以壓紋形式出現在Blend系列的斜肩包、肩背包、後背包、黑色皮革旅行包等多只包款，符合男士不同生活情境導向，約自59,100元至95,000元不等。同時男士服裝再推薦了深藍色單寧牛仔夾克或卡其色夾克，都合適進入秋季後冷暖交替的溫差感，其中後者除有GG Logo內襯、紅色GUCCI布標，還曾為金秀賢在機場時穿搭造型，屬「星光級」單品。