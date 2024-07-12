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「安全帽、掛胸涼扇」太可愛！7-ELEVEN×SOU・SOU推11款涼夏時尚新品
7-ELEVEN限定合作日本京都文創品牌SOU・SOU已邁入第5年，以「SOU・SOU×Good Choices」專屬獨家商品系列開發超過百款療癒商品，去年更首次針對炎夏開發全新結構「涼感巾」，今年暑假再度推出「涼感時尚生活提案」，即日起至8月6日販售包含掛胸涼扇、自動開收傘等11款周邊新品，部分商品採預購制，文青迷快衝一波！
7-ELEVEN去年以SOU・SOU 20週年慶開發「SO-SU-U十數慶祝」全新花色，打造多款用品周邊，創造相關類別話題。今年暑假回歸經典十數花色紋樣，以黑、白、藍3色向SOU・SOU迷致敬，結合日常生活用品，全新推出安全帽、包袋、雨具、3C等11款人氣用品周邊。盛夏推薦必備「掛胸涼扇」，療癒湖水藍色，可掛頸、手持或桌用，輕便攜帶還可調風量；抵抗仲夏酷暑遮陽遮雨必備，再推出「大傘面直傘」與「自動開收折傘」，清爽色系搭配繽紛圖樣，打開收合每日都有好心情。
此外，針對年輕族群最愛的3C用品，7-ELEVEN也推出不敗花色黑色十數口袋行動電源、運動藍牙耳機、延長線、雙層帆布托特包、筆電保護包等實用周邊商品，上班、外出或郊遊皆百搭。
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