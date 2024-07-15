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新光三越高雄左營店「點點藝文趣」《芝加哥》及《羅茱》演出倒數！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》電影化的編排方式，與舞台布景及燈光音效完美契合。（圖／聯合數位文創 提供）
馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》電影化的編排方式，與舞台布景及燈光音效完美契合。（圖／聯合數位文創 提供）

迎接暑假，正在煩惱能夠安排哪些活動嗎？各大百貨業者規劃多場大型室內展覽、快閃店滿足親子需求，現在不用出國，也能近距離觀賞各類型國際演出，經典音樂劇芝加哥》及英國編舞鬼才馬修伯恩的《羅密歐與茱麗葉》，即將在七月底盛大巡演。近期新光三越高雄左營店與聯合數位文創獨家合作，推出「點點藝文趣」活動，會員於APP點數專區扣3,500點即可兌換《芝加哥》及《羅密歐與茱麗葉》高雄場票券。

《羅密歐與茱麗葉》的故事雖然廣為周知，但在馬修伯恩的改編之下，新版背景設定在一間冰冷看似監獄、又看似精神病院的詭異機構，羅密歐與茱麗葉則是受限於性別隔離的規定、成為「囚犯」的角色。《芝加哥》是百老匯最著名的音樂劇之一，根據1920年代，美國一樁真實殺人奇案改編，充滿人性貪婪及陰謀的黑色喜劇，用最幽默、諷刺及性感的方式，探討最具爭議性及話題性之娛樂圈、媒體及司法界的故事。

迎接暑假，正在煩惱能夠安排哪些活動嗎？各大百貨業者規劃多場大型室內展覽、快閃店滿足親子需求，現在不用出國，也能近距離觀賞各類型國際演出，經典音樂劇《芝加哥》及英國編舞鬼才馬修伯恩的《羅密歐與茱麗葉》，即將在七月底盛大巡演。近期新光三越高雄左營店與聯合數位文創獨家合作，推出「點點藝文趣」活動，會員於APP點數專區扣3,500點即可兌換《芝加哥》及《羅密歐與茱麗葉》高雄場票券。
迎接暑假，正在煩惱能夠安排哪些活動嗎？各大百貨業者規劃多場大型室內展覽、快閃店滿足親子需求，現在不用出國，也能近距離觀賞各類型國際演出，經典音樂劇《芝加哥》及英國編舞鬼才馬修伯恩的《羅密歐與茱麗葉》，即將在七月底盛大巡演。近期新光三越高雄左營店與聯合數位文創獨家合作，推出「點點藝文趣」活動，會員於APP點數專區扣3,500點即可兌換《芝加哥》及《羅密歐與茱麗葉》高雄場票券。

新光三越高雄左營店近期除了共同響應藝文活動，為推廣新光三越APP，擴大百貨點數生活圈，即日起至7月31號強力募集新會員，凡於活動期間新申辦新光三越貴賓卡，可享左營店獨家多項新會員專屬好禮：送暑假熱映動畫《腦筋急轉彎2》限定筆記本、人生四格拍貼機50元抵用金、新入會限定刮刮樂，百分之百中獎率，可抽多項左營獨家會員禮帶回家。

百貨APP服務越來越多元，不僅提供線上購物，一鍵下單輕鬆購物外，更推出美食地圖skmeats線上訂候位、外帶、外送服務系統，並提供24小時線上訂位，會員扣點即可搶先預定館內各大餐廳訂位。而針對家庭客層，也推出查詢停車場空位服務，省去找車位的煩惱。多重導入生活週邊一條龍服務，營造以百貨為核心的生活圈概念，更多活動詳請可上新光三越高雄左營店官網查詢。

芝加哥 音樂劇

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新光三越高雄左營店「點點藝文趣」《芝加哥》及《羅茱》演出倒數！

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