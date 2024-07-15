好評熱銷300場！演哭2萬人的小劇場奇蹟 「鬼歸代言人」7月15日早鳥開賣

劇場界超人氣 IP《鬼歸代言人》全新力作將於今年10月在台北表藝術中心藍盒子盛大登場，過去在小劇場演出好評如潮，遇疫情仍逆流狂演300場，作為台灣首部以陰陽界「引渡師」為題的影集式音樂劇，劇情充滿奇幻與懸疑，更探討許多遺願故事，笑淚交織引發熱議，甫推出即獲得許多忠實粉絲敲碗，三年內推出9集故事，豐厚完整的宇宙觀與角色關係，不僅劇情引人入勝，音樂更是由《勸世三姊妹》作曲康和祥親自操刀，曲風兼具娛樂與豐富的情感敘事，更曾加開演唱會形式回饋歌迷，票房更是一票難求即刻售磬，爆風式風靡小劇場累積眾多忠實粉絲。

製作團隊「幹麻醬紙創意工作室」精煉豐厚的演出經驗，再度攜手黃金創作陣容與實力派演員，共同拓展「鬼歸宇宙」、迎向全新大製作《鬼歸代言人：正邪不兩立》，引領觀眾橫渡陰陽兩界、看盡世間情愛仇恨，笑中帶淚地踏上一場以台灣民間信仰為藍本的奇幻旅程。7月15日起早鳥啟售，指定票區限時優惠88折，四人同行享最低86折，購票請上 udn售票網 ！

挑戰影集式音樂劇天花板 連演 336 場締造小劇場奇蹟

影集式音樂劇《鬼歸代言人》於2020 年在台北東區藝文生態聚落樂悠悠之口初登場，初期以充滿實驗性的沉浸演出挪用了劇情連貫的影視作品概念，完美揉合民間信仰與現代生活元素，傾心創造獨樹一幟的音樂劇品牌。更是首度挑戰以替亡魂指路走入輪迴的「引渡師」為創作題材，將命運多舛卻真摯熱情的「魯蛇青年」設定為主角，帶出一系列爆笑卻又賺人熱淚的陰陽跨界故事。

在短短三年間推出了 9 集作品，不僅不畏疫情衝擊場場滿座，每一輪演出皆獲得極高評價，爆棚的口碑讓音樂劇的熱度綿延，創下連續演出336場、觀演人次突破2萬大關的非凡成績，更成功吸引大批忠實觀眾，締造單人購票超過100場的驚人紀錄，被盛讚為「台灣小劇場的奇蹟」。接續於2023年最終輪封箱演出「開賣即完售」的氣勢，全新製作《鬼歸代言人：正邪不兩立》的消息一出，同樣是未演先轟動，在台灣劇場圈掀起討論熱潮！

《鬼歸代言人》影集式音樂劇曾創下連演336場、觀演人次突破2萬大關的非凡成績。圖／幹麻醬紙創意工作室提供

黃金創作陣容回歸 《勸世三姊妹》作曲康和祥再戰陰陽兩界奇幻作品

一手打造《鬼歸代言人》的「幹麻醬紙創意工作室」邀集原創團隊黃金陣容推出全新作品，將時空背景設定在民國五十二年，追溯至前作故事發生之前，從源頭編織更豐富的奇幻世界觀，拓展這個由「神靈、邪靈與引渡師共存」的鬼歸宇宙版圖。《鬼歸代言人：正邪不兩立》不僅會重現維繫陰陽兩界的引渡師任務，更將融入復古神秘色彩、大膽挑戰邪教元素，迎來全新反派新興宗教組織，同時一探家族秘辛與世代傳承的宿命。

音樂劇科班養成的姜柏任將身兼編劇統籌、作詞與演員，攜手《沒有人想交作業》、《謝謝大家收看》編劇王詩淳再創精彩故事，曾參與無數音樂劇舞蹈編排、設計的林聖倫（小馬）擔綱導演兼編舞，引領原班人馬為觀眾帶來最震撼的觀劇體驗。現象級音樂劇《勸世三姊妹》音樂總監康和祥將再次施展音樂魔法，用一首首歌曲道盡角色間深刻又複雜的情感，構築一場動人心弦的奇幻大戲。

原創團隊黃金陣容再度挑戰橫跨陰陽兩界的奇幻大戲，現象級音樂劇《勸世三姊妹》作曲康和祥擔綱音樂總監再造金曲。圖／幹麻醬紙創意工作室提供

劇場粉絲引頸期盼的夢幻十二人組合 實力派演員同台飆戲

《鬼歸代言人：正邪不兩立》的演出陣容更是劇場觀眾心中「直呼不可能的」夢幻組合，一口氣邀集前作 9 集中獨挑大樑的頂尖卡司，每一位置身舞台都擁有大主角實力的演員們將擔綱全新角色、同台飆戲，囊括台新藝術獎得主崔台鎬、台灣首席音樂劇女伶張世珮，演、歌、舞全能型演員高華麗、顏辰歡、Ctwo 林玟圻、張仰瑄，爆發力唱將管罄、姜柏任，以及影視與劇場雙棲的凱爾與辰亞御。不僅如此，本檔新作也為故事招入新血，網羅新生代天菜謝孟庭、張博翔一同加入鬼歸行列，共創前所未見的引渡師冒險。

劇場新生代天菜謝孟庭、張博翔將首度加入鬼歸宇宙，擔綱引渡師與原班卡司一同飆戲。圖／幹麻醬紙創意工作室提供

翻玩民間信仰元素打造台版「鬼滅之刃」：輪迴、引渡、正邪交戰

《鬼歸代言人：正邪不兩立》描繪了由引渡師、邪靈、神靈建構的奇幻世界，以台灣人最熟悉的傳統信仰文化為主題，卻開展出猶如王道漫畫般的精彩冒險故事。透過符咒大門、引渡工作、宗教儀式等氛圍感點滿的吸睛元素，引領眾生進入神秘宇宙，跟著不同陣營與角色：引渡師家族、宗教組織成員、特種部隊隊員等等，在全新規格的精緻舞台佈景與動聽歌曲之中，一起面對宿命和抉擇，探討正與邪的意義。

05-演、歌、舞全能型演員顏辰歡再度挑戰反派角色，演繹台灣民間信仰中魅惑人心的邪靈。圖／幹麻醬紙創意工作室提供

承襲互動演出傳統 加碼極限量舞台區沉浸席

挾帶爆棚口碑與超過兩萬粉絲期待的《鬼歸代言人：正邪不兩立》將於7月15日中午12點盛大啟售，除了可以早鳥限時88折優惠購票，主辦單位更祭出寵粉無極限的特別席，承襲前作近距離互動的演出傳統，在台北表演藝術中心的藍盒子劇場中設計每場僅 8 席的沉浸座位區。觀眾將入座於舞台中央座位區，體驗「演員就在你身邊，連髮絲、汗水都能看得一清二楚」的超狂臨場感，更有機會獲得獨家互動，留下一生中絕無僅有的觀劇體驗。喜愛音樂劇、奇幻故事與新奇體驗的朋友，千萬別錯過這千載難逢的機會！

音樂劇《鬼歸代言人：正邪不兩立》

演出時間｜2024 年 10 月 11 日至 27 日

演出地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子

購票連結｜ https://gueiguei.pse.is/66fr9l

購票優惠｜早鳥期間（7/15-7/31）指定票區 88折

主辦單位｜幹麻醬紙創意工作室、聯合數位文創股份有限公司

出品人｜李彥甫

協辦單位｜臺北表演藝術中心

產學合作｜醒吾科技大學表演藝術系