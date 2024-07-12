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名勝世界壹號今基隆首航 300位民眾搶先登船體驗

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
名勝世界壹號今天基隆港首航，前往日本沖繩跟九州。記者甘芝萁╱攝影
名勝世界壹號今天基隆港首航，前往日本沖繩跟九州。記者甘芝萁╱攝影

名勝世界壹號今天基隆港首航，前往日本沖繩跟九州。有別於過往得買船票才能上郵輪，名勝世界壹號今日舉辦「開箱體驗」活動，300位民眾雖然不會搭船出航，但卻可以登船參加郵輪導覽、首航儀式，以及在郵輪上餐廳飽餐一頓，除了滿足民眾對這艘郵輪的好奇心，業者也能夠過體驗參訪，挖掘潛在市場。

根據統計，去年全世界的郵輪客共3100萬人次，已超越疫情前的表現，預估今年更會達到3700萬人次，持續攀升。而亞洲正是世界郵輪的第二大市場，目前包括第一次上郵輪體驗的客群、獨自搭乘的客群，以及親子客群上郵輪，都有增加的現象。

交通部觀光署企劃組組長吳潔萍表示，台灣歡迎全世界的旅客到訪，也希望郵輪可以來台靠港，觀光署提供獎助計畫，希望吸引國際郵輪多來台灣，全世界的旅客也可以fly-cruise來台搭郵輪。觀光署也會和地方政府、業者共同努力，規劃特色的岸上游程，吸引國際旅客到訪台灣。

台灣港務公司行政副總經理盧展猷說，去年名勝世界壹號以高雄、香港做雙母港，操作非常成功，很多民眾也很期待它再回台灣，今年它回到基隆，今天首航，台灣港務公司也特別安排這艘郵輪靠泊西岸，主要是因為旅客要搭船、下船，可以從台鐵下車後直接走路到西岸旅客碼頭，方便名勝世界壹號在台灣操作母港。

交通部航港局長葉協隆表示，去年名勝世界壹號重返台灣，以高雄、香港為雙母港，更停靠澎湖，創造了19.9萬人次上船體驗，今年名勝世界壹號則改以基隆、高雄為雙母港，航向日本沖繩、九州，名勝世界壹號更規畫出周五晚上出發、周日下午回到台灣，免請假的3天2夜遊程，據了解，目前規劃的25個航次很多都滿了，希望名勝世界郵輪可以考慮再加開航次。

航港局目前也在為明年度做準備，不只基隆、高雄做雙母港，未來希望也可以有台灣、日本的港口做雙母港，促進雙向旅客互訪。

名勝世界壹號今日舉辦「開箱體驗」活動，300位民眾雖然不會搭船出航，但卻可以登船參加郵輪導覽、首航儀式，以及在郵輪上餐廳飽餐一頓。記者甘芝萁╱攝影
名勝世界壹號今日舉辦「開箱體驗」活動，300位民眾雖然不會搭船出航，但卻可以登船參加郵輪導覽、首航儀式，以及在郵輪上餐廳飽餐一頓。記者甘芝萁╱攝影

基隆港 郵輪

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