快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

夏季旅展人氣旺 日韓歐洲詢問度高

中央社／ 台北12日電

夏季旅展今天起登場，上午吸引不少民眾進場搶便宜。根據旅遊業者觀察，除日韓的買氣跟詢問度很高外，今年歐洲行程也受到不少旅客喜愛，提前布局年底出遊。

夏季旅展今年全台30個公單位（含交通部觀光署、國家風景區管理處等）、近200家廠商、近600個攤位盛大展出，於旅展現場推出超低優惠，出國萬元有找，五星人氣餐券2.7折起、住宿券1折起。

今天一早就吸引不少民眾排隊準備進場搶便宜，旅天下表示，上午詢問度高的包含日本、韓國跟港澳之外，歐洲行程買氣也超級旺；易飛網指出，除了日韓詢問度高外，歐洲行程受到不少民眾青睞，顯示旅客已經開始布局年底出遊。

旅天下旅行社發言人許哲郎指出，目前產品都已經上架到明年首季，銷售量也已達到1成到2成，其中日本的東京跟大阪因為人擠人，建議旅客可往日本的二線城市走。

旅天下在夏季旅展以「解你的旅行成癮症」為主題，嚴選日韓賞楓、連休出遊產品，並祭出清倉一口價、早鳥預購最高折新台幣2萬元；易飛網標榜「人生的第一個歐洲旅遊首選」推出的歐洲團旅行程，周六、日加碼再推出，橫跨亞洲、歐洲計4場的限時限量搶購優惠。

飯店餐券跟住宿券方面，大地酒店住宿、泡湯、美食餐券優惠價只要44折；福容飯店推出聯合住宿券買10送1；福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手推出住宿券；老爺酒店推出14款住宿及餐券商品；天成飯店集團集結旗下6館推出六館擇一聯合住宿券最低2.7折起。

住宿券 行程 飯店

延伸閱讀

兩岸旅展今開幕 安徽省副廳長王靖領銜陸方參展團出席

大陸官員順利來台旅展 羅文嘉：盼相關人員也能到大陸

面板成為人氣股 三虎盤中皆上漲、瑞軒漲停鎖死

兩岸觀光露曙光 台北夏季旅展今開幕迎陸業者 羅文嘉：打下良好基礎

相關新聞

「安全帽、掛胸涼扇」太可愛！7-ELEVEN×SOU・SOU推11款涼夏時尚新品

7-ELEVEN限定合作日本京都文創品牌SOU・SOU已邁入第5年，以「SOU・SOU×Good Choices」專屬獨...

名勝世界壹號今基隆首航 300位民眾搶先登船體驗

名勝世界壹號今天基隆港首航，前往日本沖繩跟九州。有別於過往得買船票才能上郵輪，名勝世界壹號今日舉辦「開箱體驗」活動，30...

「大買家」30周年慶 抽百萬休旅車及夢幻柏金包

台中知名量販店大買家為慶祝30周年，即日起特別推出「霸氣百萬回饋」活動，消費滿千就可抽休旅車及愛馬仕柏金包，總價值超過1...

朧粵、Orchid蘭推出創意中秋月餅禮盒 早鳥享優惠

中秋節是世界華人重要年度節日，連續兩年榮獲首份台灣人觀點美食評鑑「500盤」至高榮耀的「朧粵」中餐廳，今年由米其林星級名...

周末喝起來！星巴克「第二杯折100」星冰樂同享優惠

星巴克將在7月13日（六）、14日（日）推出「集團同慶 第二杯折$100」活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯或...

夏季旅展今開跑 鳳凰搶攻秋冬團商機

年中最嗨夏季旅展今天開跑，鳳凰旅遊搶攻秋冬團，推出北歐極光團、一生必遊的南極、美加團及日本團，還有郵輪行程，都推出各種不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。