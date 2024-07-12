朧粵、Orchid蘭推出創意中秋月餅禮盒 早鳥享優惠
中秋節是世界華人重要年度節日，連續兩年榮獲首份台灣人觀點美食評鑑「500盤」至高榮耀的「朧粵」中餐廳，今年由米其林星級名廚簡捷明與行政主廚胡福春共同悉心打造精緻月餅禮盒。此外，姊妹餐廳「Orchid蘭」也由新任日籍主廚佐藤清（Sato Kiyoshi）發揮創意巧思，巧妙融合台日元素，首度獻上中秋時尚獻禮。凡於8月16日前訂購且全額付清任一款月餅禮盒，即享9折早鳥優惠。
「朧粵」精緻月餅禮盒以象徵富貴與永恆的朧月蓮作為設計主視覺，並由星級名廚簡捷明攜手師出同門——香港富豪食堂「福臨門」、廚齡逾40年的行政主廚胡福春，特別貼心設計風味獨具的中秋月餅，包含經典蓮蓉、棗泥核桃及桑葚美人等三款口味。其中經典蓮蓉香甜綿密，細緻誘人，棗泥核桃是不敗經典，桑葚美人則將優雅酸甜的桑葚，結合清雅的東方美人茶。「朧粵」精緻月餅禮盒每盒6入，售價1,380元。
「Orchid蘭」時尚月餅禮盒以橙色晚霞與靛藍天空交相輝映，將中秋美景盡收眼底為包裝設計理念，由日籍主廚佐藤清悉心打造，外皮以口感細緻不甜膩的桃山皮精製而成，內餡則有柚子蓮蓉、鳳梨茶梅、芝麻流心等三款口味。其中柚子蓮蓉清新迷人，味爽不膩，鳳梨茶梅細細堆疊果香與茶香，芝麻流心香濃純粹，齒頰留香。「Orchid蘭」時尚月餅禮盒每盒6入，售價1,380元。
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