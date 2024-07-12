夏季旅展今開跑 鳳凰搶攻秋冬團商機

年中最嗨夏季旅展今天開跑，鳳凰旅遊搶攻秋冬團，推出北歐極光團、一生必遊的南極、美加團及日本團，還有郵輪行程，都推出各種不同的優惠，搶攻秋冬跨年商機。

鳳凰旅遊表示，「台北國際夏季旅展」仲夏登場(7月1日至15日世貿一館)為年中最大旅展，把握這一波肯定划算，鳳凰旅遊搶攻秋冬市場祭出史上最狂促銷，賞楓、極光、跨年團強檔行程強勢登場，部份路線甚至明年農曆春節黃金檔期也已搶鮮上架，想搶早鳥輕鬆出國。

北歐極光團，住極光玻璃屋，限定團最高每人減1萬元，這兩年極光大爆發，可說是極光的話題年，入住可以舒服躺在床上看極光的「極光玻璃屋」詢問度更是破錶，「幸福極光-北歐破冰船.帝王蟹10天」安排入住2晚極光屋，祭出限定團早鳥最高每人減1萬元，絕對是現場最殺的重量級好康，出發日訂在明年1~3月的最佳極光季節並推出12月28日唯一跨年團，而1月24日、1月27日的春節出發席位早早有人報名。

此外，「葡萄牙跨年團11天」12月25日出發，限時優惠價105,900元起再享前十名第二人減6千元，絕對超值，「經典奧捷10天」「冰島藍冰洞10天」限定團最高第二人減1萬元，義大利、英法、荷蘭、南法等也有限定團第二人減5千～8千不等的折扣。

「美加東賞楓」主打市場最完整賞楓景點，紐澳南非迎春夏、土耳其.埃及.摩洛哥第二人減1萬元CP值最高，今年加拿大及美加東的賞楓季節席位珍貴稀有，「為您楓狂-美加東五大賞楓區14天」10月1日(保證出團)、10月8日僅限量兩團，享第二人減6千元，而涵蓋秋季加東賞楓及鮭魚洄游奇景的「鮭洄大地.楓起雲湧.加拿大全覽15天」9月28日、10月5日(保證出團)，同樣限時第二人減6千。

南半球的紐.澳即將迎來春夏旅遊季，優美的峽灣、魯冰花、還有大堡礁、黃金海岸等昆士蘭美食美景，令人心醉，此外，同樣是南半球的南非迎來最美紫薇花季，「璀璨南非.紫薇有您.酒莊列車12天」9月24日、10月4日限量兩團，皆享有限定團享第二人省6千的折扣。

而CP值最高的土耳其，價格實在太誘人，「土耳其愛琴海風華番紅花13天」回饋價72,900元起，新企劃的「土耳其胡蘿蔔小鎮單飛11天」更是只要59,900元起，皆有限定團再享第二人減1萬元的優惠，真的太划算。而埃及秋冬正是最好遊的旺季，「埃及尼羅河紅海12天」回饋價89,900元起，限定團再享第二人減1萬元。

前進日本祕境～鳥取賞楓包機開賣，年年熱賣的「山陰鳥取賞楓包機5天~鳥取砂丘.紅葉鰐淵寺.足立美術館」安排華航包機直飛鳥取砂丘柯南空港，入住四晚溫泉旅館，餐標升級，而且無自理餐無自費，不進免稅店，11月11日首航特惠限時贈送零用金１萬日幣。

最早楓紅的「立山黑部賞楓6天」行程及「九州FUN暑假5天(福鹿)草間彌生藝術之森5天」，限定團享開運金最高減1萬2千元。此外，北海道、關東、關西賞楓、四國等，皆有限定團第二人減4千～6千的優惠。韓國第一楓葉山的「楓采韓國~內藏山.大屯山.韓服體驗.人氣美食5天」安排韓服遊韓屋及新塗鴉秀，享限定團第二人減2千元。

基隆港出發「歌詩達」暑假最後清艙，「名勝世界壹號」加開九月航次，一生必遊的「南極之旅」現場獨享每人減６萬元。今年暑假賣的嚇嚇叫的基隆港登船郵輪假期，包含了「歌詩達莎倫娜號」的日韓航程及「名勝世界壹號」的暑假暢遊日本，暑假皆已剩下零星艙房，名勝世界壹號特別加開九月航次，想體驗海上假期的人動作要快，其他還有頂級雅奢的維京遊輪日本之旅限時每房減2萬元、以及歌詩達郵輪阿拉伯奇航以及地中海航線也有優惠。