2024上半年網友熱議韓劇TOP8公開！「這部」口碑爆表被封黑馬神劇？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「2024上半年韓劇」話題的網路聲量表現，帶您了解討論度最高的8部韓劇排行。

追劇是不少人日常生活中的娛樂消遣，無論是精彩的劇情發展、劇中養眼的男神女神，都很容易成為影迷和網友的討論焦點，本次我們便針對2024上半年開播的韓劇進行盤點，一起來看看熱度最高的作品有哪些吧！

「淚之女王」雙金CP演技大獲好評 「背著善宰跑」吸粉無數堪稱黑馬神劇

▲ 2024上半年網友熱議韓劇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於2024上半年開播韓劇的話題討論，可以看到《淚之女王》在社群討論區上廣受熱議。《淚之女王》由《來自星星的你》編劇朴智恩執筆，故事描述一對「女強男弱」、結婚3年的財閥夫妻如何攜手面對接踵而來的危機，挽救觸礁的婚姻。

而本劇男女主角分別由國民度超高的人氣演員「金秀賢」與戲路、造型皆相當多變的「金智媛」飾演，兩人的組合被劇迷稱為「雙金CP」，在對手戲中演技強強相碰的化學效應也讓許多網友著迷，說道「追劇前就知道這部是老梗+狗血劇本，但還是衝著雙金的演技開追，果然不讓我失望！」，認為即使劇情上沒有特別突出的亮點，主演們的詮釋仍讓人追劇追得欲罷不能。

還有網友表示「兩個都是我喜歡的演員，在這部表現得又很好，私心希望他們戲外也能結緣」許願他們在其他作品也能再搭檔演出。

談及上半年的黑馬韓劇，便不得不提由邊佑錫、金惠奫擔綱主演的《背著善宰跑》，該劇劇情主要圍繞在女主角「任率」為拯救不幸結束生命的偶像「善宰」，穿越時空回到過去的故事；雖初期經歷選角困難、不被製作方看好等困難，本作口碑卻在開播後節節上升，獲得廣大迴響。

網友大讚「無論是主演還是配角都把自己的角色消化得很好，而且編劇在每一集劇情都藏了很多伏筆，看了非常感動」、「同一集中，竟能讓人又哭又虐又大笑」，認為《背著善宰跑》從正片到幕後花絮都值得細細品味，且無論是否有追星的經驗都能產生共鳴。

而出演該劇後人氣暴漲的邊佑錫日前也來台舉辦粉絲見面會，消息一出吸引不少網友搶票、希望親眼目睹「善宰」的風采，便有粉絲分享活動心得，提到「（邊佑錫）本人臉真的超級小，非常精緻」，直呼「簡直比電視上還帥」。

另外，重啟人生的復仇爽劇《和我老公結婚吧》同樣有著相當高的討論度，劇情講述被老公、閨蜜通姦背叛的女主「姜智媛」，意外得到第二次重生的機會，並誓言奪回屬於自己的一切。

網友點評該劇如「演員全體演技在線」、「壞人夠壞，壞到可以心安理得的復仇那種」等等，也有不少人將該劇與原作漫畫拿來比較，分享「跟漫畫比起來影劇做的變動很符合現實」、「我看過漫畫而且覺得很好看很喜歡，所以滿心期待的追了劇，只能說看完後很失望」等多元觀點，從選角到改編的劇情皆話題不斷。

雖然上半年多部好評韓劇的完結讓人意猶未盡，但多部陸續官宣的大作如《Sweet Home 3》、《魷魚遊戲2》等，也預告了2024下半年的精彩序幕將被揭開，讓我們一起期待更多膾炙人口的影視劇集開播吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2024上半年韓劇」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01-2024/06/28，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞（排除抽獎文）

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