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台灣美食躍上Bar BEER罐身 8款台灣特產罐登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
現在購買Bar BEER，還能參加「走進在地探索Bar！登錄序號抽探索神器！」活動。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現在購買Bar BEER，還能參加「走進在地探索Bar！登錄序號抽探索神器！」活動。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣原創品牌Bar BEER 2024年八款「Bar台灣特產罐」，延續首屆「Bar原民傳智設計罐」與去年「Bar台灣節慶罐」迷人風采，今年選定台灣八個最具代表性與特色的地方特產美食作為罐身設計，讓台灣在地美味躍上Bar罐身。

此次選定的台灣特產罐，分別代表八種台灣地方特產美食，包含屏東黑鮪魚、嘉義火雞肉飯、台南牛肉湯、彰化蚵嗲、宜蘭蔥油餅、台東米苔目、桃園滷豆干、新竹炒米粉等，各式美食令老饕吃貨們皆無法抗拒。

品嘗台灣在地美食最不能錯過的就是搭配冰涼啤酒，台灣原創品牌Bar BEER採用四種啤酒花創造獨特香氣，清爽不苦的口感，最適合搭配台灣在地美食，無論是在彰化海邊吃著現炸蚵嗲大口配上冰涼Bar BEER，或是桃園老街來一盤滷豆干下酒菜再配上一罐Bar BEER，迷人的味蕾旅程就此展開。

現在購買Bar BEER，還能參加「走進在地探索Bar！登錄序號抽探索神器！」活動，凡於活動期間購買Bar BEER台灣特產罐或餐飲菸酒通路的Bar BEER 600ml瓶裝之活動，即可獲得抽獎機會，優惠三重奏還有機會獲得折疊桌椅組、Bar罐造型立體悠遊卡、馥蘭朵度假酒店一泊多食住宿券等多種好禮。詳情請見活動辦法 http://www.kirinbar2024sp.com

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Bar台灣特產罐」今年選定台灣八個最具代表性與特色的地方美食作為罐身設計，讓台灣在地美味躍上Bar罐身。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Bar台灣特產罐」今年選定台灣八個最具代表性與特色的地方美食作為罐身設計，讓台灣在地美味躍上Bar罐身。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
八種台灣地方特產美食，包含屏東黑鮪魚、嘉義火雞肉飯、台南牛肉湯、彰化蚵嗲、宜蘭蔥油餅、台東米苔目、桃園滷豆干、新竹炒米粉等。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
八種台灣地方特產美食，包含屏東黑鮪魚、嘉義火雞肉飯、台南牛肉湯、彰化蚵嗲、宜蘭蔥油餅、台東米苔目、桃園滷豆干、新竹炒米粉等。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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