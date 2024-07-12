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最美Buffet 4人同行1人免費！台北萬豪生猛海鮮無限吃

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
假日限定「烤西班牙巨魷足」。圖/台北萬豪提供
假日限定「烤西班牙巨魷足」。圖/台北萬豪提供

被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，7月13日至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，暢享五大主題精緻美饌吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應，還有澎湖到港時令鮮魚、炭烤蒜味波士頓龍蝦海鮮盤等澎湃主餐以及繽紛甜品。活動期間加碼平日周一至周三午間餐期，用餐享4人同行1人免費。

位於台北萬豪酒店一樓Garden Kitchen，與綠意盎然的花園為鄰，在陽光灑落、半開放式廚房的美麗環境中，盡情享用精緻主餐及澎湃餐檯餐點。自助餐檯菜色豐富多元，例如可品嘗富有膠質的「和風鯛魚皮沙拉」、新鮮澎湖小卷製成的「雞尾酒醬冰小卷」，以及使用新鮮白蝦、小花枝做成開胃「泰式小花枝沙拉」。極鮮海物Bar餐檯則有螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜和各式生魚片，還有假日限定繽紛甜蝦壽司等豐富海鮮料理輪番上陣。

熱食區同樣精采，假日限定必吃「烤西班牙巨魷足」、「焗烤日月貝」、「金黃軟殼蟹」，以及主廚推薦「泰式蝦餅」等。甜點則由點心坊特製食玩系甜點，以分子料理為概念打造，外型如鮭魚卵軍艦壽司的百香果巧克力蛋糕，粒粒分明的鮭魚卵以百香果醬製成，既有趣又美味。

主餐首推「炭烤蒜味波士頓龍蝦海鮮盤」2,980元+10%，霸氣十足的「南泰馬薩曼咖哩燉美國牛小排」1,890元+10%。

Garden Kitchen「海味狂饗 夏日海鮮季」活動期間，平日周一至周五可單點自助美饌，每位成人1,390元+10%起。假日需加點主餐、價格含自助美饌1,580元+10%起。電話：02-2175-7957。

台北萬豪酒店Garden Kitchen，7月13日至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，每位1,390元+10%起。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店Garden Kitchen，7月13日至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，每位1,390元+10%起。圖/台北萬豪提供
香氣四溢「金黃軟殼蟹」。圖/台北萬豪提供
香氣四溢「金黃軟殼蟹」。圖/台北萬豪提供

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