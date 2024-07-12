住飯店、送萬元品牌外套！板橋凱撒父親月每晚3,250起

父親節即將到來，板橋凱撒大飯店於8月1日至8月31日推出住房餐飲活動，首推「爸」氣登場三天兩夜住房專案，攜手法國時尚戶外品牌AIGLE，入住豪華客房每晚3,250元起、附贈酒吧下酒菜組合，加碼入住卓越套房再送價值12,800元的AIGLE男防風外套乙件，作為今年寵愛爸爸的最佳節慶禮。

此外，餐飲部份同步優惠，家宴中餐廳推出五人團聚餐每桌7,900+10%元起、

菜色有龍蝦烏魚子四拼、藥膳海蝦燉玉排、XO醬炒雙脆、古早味黃金雞、清燉鎮江硝元蹄及蔥油玉露龍虎斑等11道美饌，7月31日前訂席並預付訂金，可享9折優惠，每位加價88元可享果汁暢飲。

Bar98酒吧則推出限定版的「芒芒夏雪牛奶冰」，使用芒果雪花冰層層堆疊再鋪上新鮮當季的愛文芒果丁，搭配莫凡彼芒果雪酪及香甜煉乳，每份299+10%元，買2送1。