運用4桶熟陳工藝 慕赫14年融合東方辛香與肉脂風味

擁有200年悠長歷史的Mortlach慕赫酒廠，曾被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」，由酒廠關鍵人物亞歷山大‧考威博士（Dr. Alexander Cowie）親手打造，當年他隻身從異國回鄉，造就出慕赫獨一無二的2.81蒸餾工藝。憑藉這一段從香港啟程的遠東傳奇返鄉歷程，慕赫首席調酒師Craig Wilson以亞洲為靈感，獻上獨具特色的「慕赫14年單一麥芽威士忌」，呼應深受亞洲文化及遠東香料的啟發和傳奇2.81蒸餾工藝，該酒款也被稱為「旅行者珍藏」（Alexander's Way），更是對Alexander Cowie的最高致敬。

「慕赫14年單一麥芽威士忌」運用訂製4桶熟陳，歐洲與美洲橡木賦活桶予慕赫14年豐富的辛香風味，融合極其珍稀的醇厚肉脂香氣，市場上僅有3%的單一麥芽威士忌，才具備如此繁複的層次風味。

聞香時展現了紅色莓果、木質辛香料和苦甜黑巧克力的完美平衡，並帶有櫻桃香氣，令人聯想到黑森林蛋糕。初入口時，辛香味隨即展現，隨後變得順滑且甜美，帶有肉豆蔻、香草、烏龍茶和丁香的香氣，接著是香草、苦甜太妃糖和李子果醬的味道。尾韻順滑而鮮美，持久回味。

慕赫首席調酒師Craig Wilson巧妙地將遠東辛香料融合醇厚肉脂風味，為喜愛慕赫單一麥芽威士忌的品飲者帶來「慕赫14年單一麥芽威士忌」。新酒款將於全台菸酒專賣店、家樂福、大潤發販售， 7-Eleven預購，建議售價2,680元。欲知詳情，請關注慕赫官方粉絲頁。