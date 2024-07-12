快訊

孫安佐呼麻惹風波！ 定居泰國女星揭內情：其實當地人不想鬧大

113分科物理／偏振實驗、星鏈入題！觀念題多過計算 考生看不懂苦喊「只能通靈」

金廈大橋台灣端還沒著落 預定地周邊已開始獵地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運用4桶熟陳工藝 慕赫14年融合東方辛香與肉脂風味

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「慕赫14年單一麥芽威士忌」巧妙融合遠東辛香料與醇厚肉脂風味。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「慕赫14年單一麥芽威士忌」巧妙融合遠東辛香料與醇厚肉脂風味。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擁有200年悠長歷史的Mortlach慕赫酒廠，曾被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」，由酒廠關鍵人物亞歷山大‧考威博士（Dr. Alexander Cowie）親手打造，當年他隻身從異國回鄉，造就出慕赫獨一無二的2.81蒸餾工藝。憑藉這一段從香港啟程的遠東傳奇返鄉歷程，慕赫首席調酒師Craig Wilson以亞洲為靈感，獻上獨具特色的「慕赫14年單一麥芽威士忌」，呼應深受亞洲文化及遠東香料的啟發和傳奇2.81蒸餾工藝，該酒款也被稱為「旅行者珍藏」（Alexander's Way），更是對Alexander Cowie的最高致敬。

「慕赫14年單一麥芽威士忌」運用訂製4桶熟陳，歐洲與美洲橡木賦活桶予慕赫14年豐富的辛香風味，融合極其珍稀的醇厚肉脂香氣，市場上僅有3%的單一麥芽威士忌，才具備如此繁複的層次風味。

聞香時展現了紅色莓果、木質辛香料和苦甜黑巧克力的完美平衡，並帶有櫻桃香氣，令人聯想到黑森林蛋糕。初入口時，辛香味隨即展現，隨後變得順滑且甜美，帶有肉豆蔻、香草、烏龍茶和丁香的香氣，接著是香草、苦甜太妃糖和李子果醬的味道。尾韻順滑而鮮美，持久回味。

慕赫首席調酒師Craig Wilson巧妙地將遠東辛香料融合醇厚肉脂風味，為喜愛慕赫單一麥芽威士忌的品飲者帶來「慕赫14年單一麥芽威士忌」。新酒款將於全台菸酒專賣店、家樂福、大潤發販售， 7-Eleven預購，建議售價2,680元。欲知詳情，請關注慕赫官方粉絲頁。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「慕赫14年單一麥芽威士忌」酒精濃度43.4%，建議售價2,680元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「慕赫14年單一麥芽威士忌」酒精濃度43.4%，建議售價2,680元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒

延伸閱讀

De Beers Forces of Nature高級珠寶 讚頌非洲野生動物之美

「無限鑽」好寓意與8邊形珠寶表 蕭邦新作聚焦璀菜鑽石

威迷快衝！麥卡倫攜手冉冉茶事 推出3款限定茶酒

結合日本職人精神 忍波本調和威士忌全台限量600瓶

相關新聞

最美Buffet 4人同行1人免費！台北萬豪生猛海鮮無限吃

被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，7月13日至9月15日推出「海味狂饗 夏...

台灣美食躍上Bar BEER罐身 8款台灣特產罐登場

台灣原創品牌Bar BEER 2024年八款「Bar台灣特產罐」，延續首屆「Bar原民傳智設計罐」與去年「Bar台灣節慶...

住飯店、送萬元品牌外套！板橋凱撒父親月每晚3,250起

父親節即將到來，板橋凱撒大飯店於8月1日至8月31日推出住房餐飲活動，首推「爸」氣登場三天兩夜住房專案，攜手法國時尚戶外...

運用4桶熟陳工藝 慕赫14年融合東方辛香與肉脂風味

擁有200年悠長歷史的Mortlach慕赫酒廠，曾被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」，由酒廠關鍵人物...

酸甜果香！GODIVA「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」75折起

酷熱的夏天，總讓人想要吃冰消消暑氣。比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA自即日起限時推出「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」優惠。...

藍眼淚、星象盤當包裝！3款特色中秋禮盒　可口又討喜

中秋節的腳步越來越近，應景的中秋禮盒也陸續登場亮相。「TASTE by MMHG」今年攜手「VWI by CHADWAN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。