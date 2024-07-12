酸甜果香！GODIVA「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」75折起
酷熱的夏天，總讓人想要吃冰消消暑氣。比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA自即日起限時推出「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」優惠。此款雪糕以主廚的私房甜點為靈感，嚴選富士蜜蘋果丁融合焦糖白巧克力，創造出甜蜜微酸又具果肉鮮甜的豐富層次，並且首次採用GODIVA絲滑牛奶巧克力作為雪糕外層，每支原價109元。
即日起至7月16日期間，凡至7-ELEVEN購買GODIVA焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕，可享2件79折、4件75折優惠；7月17日至8月6日，則可享「第2件6折」。
不僅是冰品優惠，日本國民蛋糕「幸堂蛋糕」，獨家在台灣推出韓國短尾袋鼠DINOTAENG聯名版包裝，採用「BACK TO SCHOOL」系列造型，讓短尾袋鼠同學們陪伴大小朋友度過暑假。每袋內含10顆日本製造進口的牛奶風味蛋糕，每包售價199元，僅限於7-ELEVEN販售。即日起至7月16日期間，可享2件79折、4件75折優惠。
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