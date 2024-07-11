藍眼淚、星象盤當包裝！3款特色中秋禮盒 可口又討喜
中秋節的腳步越來越近，應景的中秋禮盒也陸續登場亮相。「TASTE by MMHG」今年攜手「VWI by CHADWAN」，推出「月餅＋咖啡」的精緻組合；「玖尹」則是將經典口味的月餅搭配台灣茗茶，嘗鮮又解膩。至於「青鳥旅行」則是將藍眼淚作為視覺主軸，結合招牌的特色蛋捲，帶來濃濃的佳節氣氛。
【TASTE by MMHG × VWI by CHADWAN】
MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌「TASTE by MMHG」，今年再度攜手沖煮冠軍咖啡師王策打造的「 VWI by CHADWAN」以仰望秋季星空為主題，推出「月映星夜 Starry Moon Night」中秋聯名禮盒，共有聯名平裝版、聯名精裝版兩種選擇。聯名禮盒以「星象盤」為設計主軸，可見到象徵口味的三個星星，以及仙后座、英仙座等星座圖騰。
其中「 聯名平裝版」內含有經典口味的「金沙奶皇流心月餅」、「秘製XO醬月餅 」各2顆，同時還搭配王策所規劃的金耀星河、月夜綻星2款咖啡濾泡包，每組990元。「聯名精裝款」則包含有金沙奶黃流心、秘製 XO 醬，以及限定口味「 百香洛神紅心芭樂」等3種口味、共計8顆的月餅，並搭配2款咖啡濾泡包4入，每組2,080元。除此之外，還有單一口味的金沙奶黃流心月餅禮盒，6入裝1,280元。8月2日前預訂，可享88折早鳥優惠。
【青鳥旅行】
今年以被列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」為主題，推出「月耀傾心」系列禮盒，將藍眼淚的概念融合油畫與水彩筆觸，描繪白兔在月光下歡聚的景象，共計有5款組合內容。其中綜合蛋捲禮盒24入，包含有原味肉鬆、海苔肉鬆、花生粒粒、芝麻沙沙、醇黑真巧、阿里山烏龍、抹茶真巧、鐵觀音真巧等不同口味，每盒1,080元。
除此之外，還有真巧蛋捲禮盒16入、經典蛋捲禮盒16入、真巧蛋捲禮盒12入、經典蛋捲禮盒12入等不同內容，每組售價480～780元不等。7月15日起，也將開放中秋禮盒預購，早鳥可享84折起優惠，消費滿額再送經典蛋捲1盒。
【玖尹】
主打新派粵式料理的玖尹，設計「茗月百花禮盒」，包裝採檸檬黃與希臘藍的撞色雙層設計，並以百花齊放彩繪增添節慶喜悅。內含酒釀桂圓、蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、烏豆沙蛋黃等4種經典口味月餅各一顆，並且搭配特選阿里山金萱茶、日月潭紅玉紅茶茶葉，讓民眾以茗茶佐餅，每盒售價1,888元，8月31日前享早鳥價1,688元，另有大宗訂購優惠。
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