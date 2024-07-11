藍眼淚、星象盤當包裝！3款特色中秋禮盒　可口又討喜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
青鳥旅行以藍眼淚為概念，打造「月耀傾心」系列禮盒。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行以藍眼淚為概念，打造「月耀傾心」系列禮盒。圖／青鳥旅行提供

中秋節的腳步越來越近，應景的中秋禮盒也陸續登場亮相。「TASTE by MMHG」今年攜手「VWI by CHADWAN」，推出「月餅咖啡」的精緻組合；「玖尹」則是將經典口味的月餅搭配台灣茗茶，嘗鮮又解膩。至於「青鳥旅行」則是將藍眼淚作為視覺主軸，結合招牌的特色蛋捲，帶來濃濃的佳節氣氛。

【TASTE by MMHG × VWI by CHADWAN】

MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌「TASTE by MMHG」，今年再度攜手沖煮冠軍咖啡師王策打造的「 VWI by CHADWAN」以仰望秋季星空為主題，推出「月映星夜 Starry Moon Night」中秋聯名禮盒，共有聯名平裝版、聯名精裝版兩種選擇。聯名禮盒以「星象盤」為設計主軸，可見到象徵口味的三個星星，以及仙后座、英仙座等星座圖騰。

其中「 聯名平裝版」內含有經典口味的「金沙奶皇流心月餅」、「秘製XO醬月餅 」各2顆，同時還搭配王策所規劃的金耀星河、月夜綻星2款咖啡濾泡包，每組990元。「聯名精裝款」則包含有金沙奶黃流心、秘製 XO 醬，以及限定口味「 百香洛神紅心芭樂」等3種口味、共計8顆的月餅，並搭配2款咖啡濾泡包4入，每組2,080元。除此之外，還有單一口味的金沙奶黃流心月餅禮盒，6入裝1,280元。8月2日前預訂，可享88折早鳥優惠。

【青鳥旅行】

今年以被列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」為主題，推出「月耀傾心」系列禮盒，將藍眼淚的概念融合油畫與水彩筆觸，描繪白兔在月光下歡聚的景象，共計有5款組合內容。其中綜合蛋捲禮盒24入，包含有原味肉鬆、海苔肉鬆、花生粒粒、芝麻沙沙、醇黑真巧、阿里山烏龍、抹茶真巧、鐵觀音真巧等不同口味，每盒1,080元。

除此之外，還有真巧蛋捲禮盒16入、經典蛋捲禮盒16入、真巧蛋捲禮盒12入、經典蛋捲禮盒12入等不同內容，每組售價480～780元不等。7月15日起，也將開放中秋禮盒預購，早鳥可享84折起優惠，消費滿額再送經典蛋捲1盒。

【玖尹】

主打新派粵式料理的玖尹，設計「茗月百花禮盒」，包裝採檸檬黃與希臘藍的撞色雙層設計，並以百花齊放彩繪增添節慶喜悅。內含酒釀桂圓、蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、烏豆沙蛋黃等4種經典口味月餅各一顆，並且搭配特選阿里山金萱茶、日月潭紅玉紅茶茶葉，讓民眾以茗茶佐餅，每盒售價1,888元，8月31日前享早鳥價1,688元，另有大宗訂購優惠。

迎接中秋，玖尹中餐廳推出「茗月百花禮盒」。圖／玖尹提供
迎接中秋，玖尹中餐廳推出「茗月百花禮盒」。圖／玖尹提供
TASTE by MMHG推出「月映星夜 Starry Moon Night」中秋聯名禮盒。圖／TASTE by MMHG提供
TASTE by MMHG推出「月映星夜 Starry Moon Night」中秋聯名禮盒。圖／TASTE by MMHG提供

中秋節 咖啡 月餅

延伸閱讀

不是八方！ 「台北最強鍋貼」4.4星的士林這一家 饕客大推皮脆多汁：真的完勝

漢來美食將推6.1萬組中秋月餅禮盒 下半年獲利添柴火

新北人別藏了！地區限定連鎖「超強百元拉麵」吃超飽　最狂「無限加麵」不怕你吃　限量綠豆湯想喝看運氣

台南必買伴手禮！「柚子胡椒」人氣高 當週限定口味晚來搶不到

相關新聞

酸甜果香！GODIVA「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」75折起

酷熱的夏天，總讓人想要吃冰消消暑氣。比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA自即日起限時推出「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」優惠。...

藍眼淚、星象盤當包裝！3款特色中秋禮盒　可口又討喜

中秋節的腳步越來越近，應景的中秋禮盒也陸續登場亮相。「TASTE by MMHG」今年攜手「VWI by CHADWAN...

MUJI無印良品新推可擺頭「空氣循環風扇」！「充電式輕巧型隨身風扇」手持、桌面兩用

夏季高溫，想要兼顧體感清涼與節能省電，MUJI無印良品推出兩款電器新品，無論在家休憩或外出踏青都能享受清風吹撫的涼夏生活...

De Beers Forces of Nature高級珠寶 讚頌非洲野生動物之美

De Beers近年持續於非洲進行多項永續環保行動，高級珠寶系列的設計靈感也深度連結非洲大陸意象，從祕境地貌、花蝶生態到...

歡慶台灣第7000店開幕！7-ELEVEN四大經典美味限量回歸 「經典原味大燒包」吃一波

為歡慶台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」全新里程碑，7-ELEVEN用經典鮮食商品勾起全民記憶中的美味，自即...

三星AI旗艦摺疊機Galaxy Z Fold6｜Z Flip6登台！八三夭金曲串燒獻星粉　狂讚AI「摺」學好用

三星繼今年初以Samsung Galaxy S24旗艦系列的Galaxy AI智慧應用開創掌中AI新紀元之後，全新登場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。