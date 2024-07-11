MUJI無印良品新推可擺頭「空氣循環風扇」！「充電式輕巧型隨身風扇」手持、桌面兩用

夏季高溫，想要兼顧體感清涼與節能省電，MUJI無印良品推出兩款電器新品，無論在家休憩或外出踏青都能享受清風吹撫的涼夏生活。

打造涼夏居家最重要的步驟是保持居家通風，MUJI無印良品建議在家開冷氣的同時，可嘗試將溫度調高1～2度，並搭配使用新上市的空氣循環風扇（擺頭型），採360度擺頭設計，有助將空氣吹到房間的每個角落。護罩中央的香氛蓋下方設有香氛墊，可滴入喜歡的芳香精油即可加速氣味流散，既可節省夏季用電，也能享受氣味清香的涼夏居家生活。除了調節房間整體溫度之外，空氣循環風扇（擺頭型）也可輔用於室內曬衣。

此外，正值暑假，與親友外出旅行時除了作好防曬，也可攜帶隨身風扇。MUJI無印良品新推出的充電式輕巧型隨身風扇方便好攜帶，再加上四段風力模式，可隨時感受涼爽微風，使用USB電源充電的設計，外出使用更便利。除了手持之外，也可調整角度後放置於桌面使用。