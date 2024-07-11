De Beers Forces of Nature高級珠寶 讚頌非洲野生動物之美

De Beers近年持續於非洲進行多項永續環保行動，高級珠寶系列的設計靈感也深度連結非洲大陸意象，從祕境地貌、花蝶生態到四季變化，月前於巴黎高級訂製周期間發表的全新Forces of Nature系列，則聚焦非洲南部八種野生動物。凝聚鑽石與珠寶工藝的精彩作品，再次強化了品牌與鑽石來源之地的獨特連結，也喚醒對非洲動物的關注和保育。

走入De Beers發表會現場，濃郁的非洲橙花與皮革香氣撲鼻而來，色調溫暖的籐草編織裝置與奔放的花卉植物，勾起熱帶大陸印象，披著鑽石光芒的大象、獅子、長頸鹿、豹、斑馬、水牛、犀牛和大彎角羚悠然現身。包括年初以第一篇章預告充滿視覺張力的8只戒指，最新發表的Forces of Nature高級珠寶系列共有58件作品，這是除了代表性的蝴蝶外，De Beers首度以如此大規模的創作捕捉動物之美，在抽象與具象手法間，注入充滿張力的野生美感。

●八種動物 各有意涵

Forces of Nature高級珠寶八個子題的設計靈感各源自一種非洲大草原的野生動物，並依據該動物的特徵和特質，挑選對應的鑽石及其切割方式、配色和材質等工藝細節。甚著，每件作品不僅連結了自然與工藝，更注入情感價值。

好比以大象為靈感的Tenderness套組，透過象徵象鼻的交織線條、心形、梨形和橢圓形鑽石和粉紅鑽體現大象的溫柔特質，並寄喻永恒的愛；Spirituality套組以雕塑般線條表現大彎角羚獨一無二的螺旋狀長角，灰鑽和白鑽更彰顯羚羊靈性的長角和秀逸氣質；同樣透過優雅曲線展現特質的Magnetism套組，以欖尖形鑽石和橄欖綠彩鑽勾勒出豹神秘魅惑的目光。

Stability套組以半金字塔形的棕色鑽石原石和飾有密釘鑲鑽的牛角，體現非洲水牛堅實強大的力量；長頸鹿的獨特斑紋和高雅姿態，展現在Dignity套組的大地色系鑽石原石和V形鏤空輪廓中。

●幾何美學 完美工藝

Protection套組以極具份量感的金珠裝飾和三角形黃鑽，帶出獅子的濃密獅鬃，及其象徵的威儀和守護；犀牛是堅韌與剛毅的代名詞，Fortitude套組透過稜角分明的鈦金屬鑲嵌盾形或梨形鑽石來體現；為表現斑馬的黑白斑紋和不馴個性，Individuality套組運用黑漆與白鑽，鑲嵌上丁方形切割(Asscher-cut)或祖母綠式切割鑽石，營造鮮明對比的幾何美學。

Forces of Nature高級珠寶系列不僅再次展現De Beers近年致力於設計的創新轉變，也彰顯品牌珠寶技藝的實力，耀眼鑽光中猶見諸多工藝細節，如精緻的鉸接或彈簧機關、鑿點金工(serti poinçon)、金質圓珠工藝，以及兼顧份量感和整體輪廓的鏤空等，並在動態美感和配戴舒適度間取得完美平衡。

此外，呼應品牌CEO Celine Assimon現場分享，現今珠寶消費者希望以更多元的方式配戴珠寶，適合不同的場合和心情，此次有近半數作品為可轉換式設計，透過層疊組合或拆卸，增加珠寶搭配的靈活度和造型多變性。