De Beers Forces of Nature高級珠寶 讚頌非洲野生動物之美

De Beers近年持續於非洲進行多項永續環保行動,高級珠寶系列的設計靈感也深度連結非洲大陸意象,從祕境地貌、花蝶生態到四季變化,月前於巴黎高級訂製周期間發表的全新Forces of Nature系列,則聚焦非洲南部八種野生動物。凝聚鑽石與珠寶工藝的精彩作品,再次強化了品牌與鑽石來源之地的獨特連結,也喚醒對非洲動物的關注和保育。

走入De Beers發表會現場,濃郁的非洲橙花與皮革香氣撲鼻而來,色調溫暖的籐草編織裝置與奔放的花卉植物,勾起熱帶大陸印象,披著鑽石光芒的大象、獅子、長頸鹿、豹、斑馬、水牛、犀牛和大彎角羚悠然現身。包括年初以第一篇章預告充滿視覺張力的8只戒指,最新發表的Forces of Nature高級珠寶系列共有58件作品,這是除了代表性的蝴蝶外,De Beers首度以如此大規模的創作捕捉動物之美,在抽象與具象手法間,注入充滿張力的野生美感。

●八種動物 各有意涵

Forces of Nature高級珠寶八個子題的設計靈感各源自一種非洲大草原的野生動物,並依據該動物的特徵和特質,挑選對應的鑽石及其切割方式、配色和材質等工藝細節。甚著,每件作品不僅連結了自然與工藝,更注入情感價值。

好比以大象為靈感的Tenderness套組,透過象徵象鼻的交織線條、心形、梨形和橢圓形鑽石和粉紅鑽體現大象的溫柔特質,並寄喻永恒的愛;Spirituality套組以雕塑般線條表現大彎角羚獨一無二的螺旋狀長角,灰鑽和白鑽更彰顯羚羊靈性的長角和秀逸氣質;同樣透過優雅曲線展現特質的Magnetism套組,以欖尖形鑽石和橄欖綠彩鑽勾勒出豹神秘魅惑的目光。

Stability套組以半金字塔形的棕色鑽石原石和飾有密釘鑲鑽的牛角,體現非洲水牛堅實強大的力量;長頸鹿的獨特斑紋和高雅姿態,展現在Dignity套組的大地色系鑽石原石和V形鏤空輪廓中。

●幾何美學 完美工藝

Protection套組以極具份量感的金珠裝飾和三角形黃鑽,帶出獅子的濃密獅鬃,及其象徵的威儀和守護;犀牛是堅韌與剛毅的代名詞,Fortitude套組透過稜角分明的鈦金屬鑲嵌盾形或梨形鑽石來體現;為表現斑馬的黑白斑紋和不馴個性,Individuality套組運用黑漆與白鑽,鑲嵌上丁方形切割(Asscher-cut)或祖母綠式切割鑽石,營造鮮明對比的幾何美學。

Forces of Nature高級珠寶系列不僅再次展現De Beers近年致力於設計的創新轉變,也彰顯品牌珠寶技藝的實力,耀眼鑽光中猶見諸多工藝細節,如精緻的鉸接或彈簧機關、鑿點金工(serti poinçon)、金質圓珠工藝,以及兼顧份量感和整體輪廓的鏤空等,並在動態美感和配戴舒適度間取得完美平衡。

此外,呼應品牌CEO Celine Assimon現場分享,現今珠寶消費者希望以更多元的方式配戴珠寶,適合不同的場合和心情,此次有近半數作品為可轉換式設計,透過層疊組合或拆卸,增加珠寶搭配的靈活度和造型多變性。