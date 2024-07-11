快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

De Beers Forces of Nature高級珠寶 讚頌非洲野生動物之美

聯合報／ 特派記者陳若齡／即時報導　
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以長頸鹿為靈感的Dignity套組。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以長頸鹿為靈感的Dignity套組。圖／De Beers提供

De Beers近年持續於非洲進行多項永續環保行動，高級珠寶系列的設計靈感也深度連結非洲大陸意象，從祕境地貌、花蝶生態到四季變化，月前於巴黎高級訂製周期間發表的全新Forces of Nature系列，則聚焦非洲南部八種野生動物。凝聚鑽石與珠寶工藝的精彩作品，再次強化了品牌與鑽石來源之地的獨特連結，也喚醒對非洲動物的關注和保育。

走入De Beers發表會現場，濃郁的非洲橙花與皮革香氣撲鼻而來，色調溫暖的籐草編織裝置與奔放的花卉植物，勾起熱帶大陸印象，披著鑽石光芒的大象、獅子、長頸鹿、豹、斑馬、水牛、犀牛和大彎角羚悠然現身。包括年初以第一篇章預告充滿視覺張力的8只戒指，最新發表的Forces of Nature高級珠寶系列共有58件作品，這是除了代表性的蝴蝶外，De Beers首度以如此大規模的創作捕捉動物之美，在抽象與具象手法間，注入充滿張力的野生美感。

●八種動物 各有意涵

Forces of Nature高級珠寶八個子題的設計靈感各源自一種非洲大草原的野生動物，並依據該動物的特徵和特質，挑選對應的鑽石及其切割方式、配色和材質等工藝細節。甚著，每件作品不僅連結了自然與工藝，更注入情感價值。

好比以大象為靈感的Tenderness套組，透過象徵象鼻的交織線條、心形、梨形和橢圓形鑽石和粉紅鑽體現大象的溫柔特質，並寄喻永恒的愛；Spirituality套組以雕塑般線條表現大彎角羚獨一無二的螺旋狀長角，灰鑽和白鑽更彰顯羚羊靈性的長角和秀逸氣質；同樣透過優雅曲線展現特質的Magnetism套組，以欖尖形鑽石和橄欖綠彩鑽勾勒出豹神秘魅惑的目光。

Stability套組以半金字塔形的棕色鑽石原石和飾有密釘鑲鑽的牛角，體現非洲水牛堅實強大的力量；長頸鹿的獨特斑紋和高雅姿態，展現在Dignity套組的大地色系鑽石原石和V形鏤空輪廓中。

●幾何美學 完美工藝

Protection套組以極具份量感的金珠裝飾和三角形黃鑽，帶出獅子的濃密獅鬃，及其象徵的威儀和守護；犀牛是堅韌與剛毅的代名詞，Fortitude套組透過稜角分明的鈦金屬鑲嵌盾形或梨形鑽石來體現；為表現斑馬的黑白斑紋和不馴個性，Individuality套組運用黑漆與白鑽，鑲嵌上丁方形切割(Asscher-cut)或祖母綠式切割鑽石，營造鮮明對比的幾何美學。

Forces of Nature高級珠寶系列不僅再次展現De Beers近年致力於設計的創新轉變，也彰顯品牌珠寶技藝的實力，耀眼鑽光中猶見諸多工藝細節，如精緻的鉸接或彈簧機關、鑿點金工(serti poinçon)、金質圓珠工藝，以及兼顧份量感和整體輪廓的鏤空等，並在動態美感和配戴舒適度間取得完美平衡。

此外，呼應品牌CEO Celine Assimon現場分享，現今珠寶消費者希望以更多元的方式配戴珠寶，適合不同的場合和心情，此次有近半數作品為可轉換式設計，透過層疊組合或拆卸，增加珠寶搭配的靈活度和造型多變性。

Individuality鑽石胸針，18K白金密鑲鑽石與黑漆條紋具象呈現斑馬造型，四圍飾鑽的單顆1.06克拉上丁方形鑽石吊墜可拆下另做項鍊配戴。圖／De Beers提供
Individuality鑽石胸針，18K白金密鑲鑽石與黑漆條紋具象呈現斑馬造型，四圍飾鑽的單顆1.06克拉上丁方形鑽石吊墜可拆下另做項鍊配戴。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以豹為靈感的Magnetism套組。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以豹為靈感的Magnetism套組。圖／De Beers提供
Protection鑽石嵌套式戒指，白鑽搭配18K黃金珠飾打造流蘇般的獅鬃，中央5.09克拉的三角形切割鑽石戒指可拆下單獨配戴。圖／De Beers提供
Protection鑽石嵌套式戒指，白鑽搭配18K黃金珠飾打造流蘇般的獅鬃，中央5.09克拉的三角形切割鑽石戒指可拆下單獨配戴。圖／De Beers提供
Individuality鑽石雞尾酒戒，鑲嵌17.18克拉正方祖母綠式黑鑽，戒環側看可見斑馬輪廓。圖／De Beers提供
Individuality鑽石雞尾酒戒，鑲嵌17.18克拉正方祖母綠式黑鑽，戒環側看可見斑馬輪廓。圖／De Beers提供
De Beers高級珠寶系列巴黎發表會現場以暖色籐編裝置營造熱帶大陸印象。圖╱陳若齡攝影
De Beers高級珠寶系列巴黎發表會現場以暖色籐編裝置營造熱帶大陸印象。圖╱陳若齡攝影
Stability皇冠式戒指，玫瑰金和白金鑲嵌褐色鑽石與白鑽，主石為2.0克拉橘褐色雷迪恩式切割彩鑽。圖／De Beers提供
Stability皇冠式戒指，玫瑰金和白金鑲嵌褐色鑽石與白鑽，主石為2.0克拉橘褐色雷迪恩式切割彩鑽。圖／De Beers提供
Tenderness鑽石垂墜式耳環，18K白金鑲嵌鑽石、玫瑰金鑲嵌粉紅鑽，兩顆梨形主鑽各重1.51和1.50克拉。圖／De Beers提供
Tenderness鑽石垂墜式耳環，18K白金鑲嵌鑽石、玫瑰金鑲嵌粉紅鑽，兩顆梨形主鑽各重1.51和1.50克拉。圖／De Beers提供
Spirituality鑽石皇冠式戒指，可疊戴或單戴的三枚白金戒指套組，主鑽為2.01克拉枕形鑽石。圖／De Beers提供
Spirituality鑽石皇冠式戒指，可疊戴或單戴的三枚白金戒指套組，主鑽為2.01克拉枕形鑽石。圖／De Beers提供
Fortitude鑽石圖章戒指，磨砂鈦金屬鑲嵌鑽石、18K白金包鑲珍稀的單顆2.01克拉梨形深彩帶褐綠色黃鑽。圖／De Beers提供
Fortitude鑽石圖章戒指，磨砂鈦金屬鑲嵌鑽石、18K白金包鑲珍稀的單顆2.01克拉梨形深彩帶褐綠色黃鑽。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以大彎角羚為靈感的Spirituality 套組。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以大彎角羚為靈感的Spirituality 套組。圖／De Beers提供
Spirituality鑽石耳掛，靈感源自大彎角羚壯麗的螺旋角，各鑲嵌一顆枕形白鑽，鑽石彷彿沿著耳朵漂浮。圖／De Beers提供
Spirituality鑽石耳掛，靈感源自大彎角羚壯麗的螺旋角，各鑲嵌一顆枕形白鑽，鑽石彷彿沿著耳朵漂浮。圖／De Beers提供
Magnetism鑽石垂墜式耳環，細長白金曲線鑲嵌閃耀漸進的白鑽，垂墜兩顆1.50克拉欖尖形鑽石。圖／De Beers提供
Magnetism鑽石垂墜式耳環，細長白金曲線鑲嵌閃耀漸進的白鑽，垂墜兩顆1.50克拉欖尖形鑽石。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以獅子為靈感的Protection套組。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以獅子為靈感的Protection套組。圖／De Beers提供
Protection鑽石項鍊暨胸針，18K黃金中央鑲嵌5.40克拉橢圓形濃彩黃鑽主石，飾以黃鑽原石和抛光白鑽流蘇，項鍊和胸針皆可單獨配戴。圖／De Beers提供
Protection鑽石項鍊暨胸針，18K黃金中央鑲嵌5.40克拉橢圓形濃彩黃鑽主石，飾以黃鑽原石和抛光白鑽流蘇，項鍊和胸針皆可單獨配戴。圖／De Beers提供
Protection鑽石髮飾暨胸針，18K黃金鑲嵌主鑽1.66克拉三角雙晶薄片黃色鑽石原石，可轉換為頸鍊。圖／De Beers 提供
Protection鑽石髮飾暨胸針，18K黃金鑲嵌主鑽1.66克拉三角雙晶薄片黃色鑽石原石，可轉換為頸鍊。圖／De Beers 提供
Individuality鑽石長耳環，密鑲鑽石及黑漆條紋呼應斑馬斑紋，鑲嵌半月形美鑽的耳環可拆下吊墜單獨配戴。圖／De Beers提供
Individuality鑽石長耳環，密鑲鑽石及黑漆條紋呼應斑馬斑紋，鑲嵌半月形美鑽的耳環可拆下吊墜單獨配戴。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以犀牛為靈感的Fortitude套組 。圖／De Beers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列以犀牛為靈感的Fortitude套組 。圖／De Beers提供
Tenderness鑽石雞尾酒戒，18K白金密釘鑲圓形明亮式鑽石與軌道鑲嵌梯鑽，中央以18K玫瑰金包鑲1克拉心形帶褐橘色的粉紅鑽。圖／De Beers提供
Tenderness鑽石雞尾酒戒，18K白金密釘鑲圓形明亮式鑽石與軌道鑲嵌梯鑽，中央以18K玫瑰金包鑲1克拉心形帶褐橘色的粉紅鑽。圖／De Beers提供
Fortitude鑽石袖扣，霧面鈦金屬和白金鑲嵌盾形白鑽，呼應自然又別具未來感。圖／De Beers提供
Fortitude鑽石袖扣，霧面鈦金屬和白金鑲嵌盾形白鑽，呼應自然又別具未來感。圖／De Beers提供
Dignity Masterpiece鑽石戒指，主鑽為Natural Works of Art系列的2.03克拉枕形切割豔彩橘鑽，周圍鑲嵌褐色鑽石原石和抛光黃鑽。圖／De Beers提供
Dignity Masterpiece鑽石戒指，主鑽為Natural Works of Art系列的2.03克拉枕形切割豔彩橘鑽，周圍鑲嵌褐色鑽石原石和抛光黃鑽。圖／De Beers提供
Magnetism Choker鑽石項鍊，鍊身雪花鑲嵌鑽石，兩顆1.50 克拉欖尖形主鑽，配搭鑲嵌在黑色鍍銠金屬的珍稀綠鑽。圖／De Beers提供
Magnetism Choker鑽石項鍊，鍊身雪花鑲嵌鑽石，兩顆1.50 克拉欖尖形主鑽，配搭鑲嵌在黑色鍍銠金屬的珍稀綠鑽。圖／De Beers提供

珠寶 鑽石 非洲

延伸閱讀

狐狸、刺蝟、松鼠.. Dior最新高級珠寶根本童話森林

「無限鑽」好寓意與8邊形珠寶表 蕭邦新作聚焦璀菜鑽石

你的新貓貓上線了！Fuzzy豹貓珠寶 嘴角眼神超犯規！

逛LV限定珠寶店 郭雪芙秀七夕項鍊、婁峻碩大方挑情侶戒

相關新聞

MUJI無印良品新推可擺頭「空氣循環風扇」！「充電式輕巧型隨身風扇」手持、桌面兩用

夏季高溫，想要兼顧體感清涼與節能省電，MUJI無印良品推出兩款電器新品，無論在家休憩或外出踏青都能享受清風吹撫的涼夏生活...

De Beers Forces of Nature高級珠寶 讚頌非洲野生動物之美

De Beers近年持續於非洲進行多項永續環保行動，高級珠寶系列的設計靈感也深度連結非洲大陸意象，從祕境地貌、花蝶生態到...

歡慶台灣第7000店開幕！7-ELEVEN四大經典美味限量回歸 「經典原味大燒包」吃一波

為歡慶台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」全新里程碑，7-ELEVEN用經典鮮食商品勾起全民記憶中的美味，自即...

三星AI旗艦摺疊機Galaxy Z Fold6｜Z Flip6登台！八三夭金曲串燒獻星粉　狂讚AI「摺」學好用

三星繼今年初以Samsung Galaxy S24旗艦系列的Galaxy AI智慧應用開創掌中AI新紀元之後，全新登場的...

福泰飯店與美侖大飯店參加台北國際夏季旅展 攜手推東部觀光

2024年台北國際夏季旅展暨兩岸台北夏季旅展，將於7月12日至15日在台北世貿一館盛大展出。福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店...

身騎白馬帥三關？McQueen發表2024秋冬形象廣告曬狂野

每個時尚大城都將孕育出無數充滿生命力、創意的品牌，而與倫敦息息相關的肯定會有由已故設計師Alexander McQuee...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。