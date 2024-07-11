三星AI旗艦摺疊機Galaxy Z Fold6｜Z Flip6登台！八三夭金曲串燒獻星粉　狂讚AI「摺」學好用

三星繼今年初以Samsung Galaxy S24旗艦系列的Galaxy AI智慧應用開創掌中AI新紀元之後，全新登場的AI旗艦摺疊機Samsung Galaxy Z Fold6｜Z Flip6，不僅展現機身更輕薄的精湛工藝，同時結合摺疊機的靈活多工應用與強大的Galaxy生態圈，讓行動AI無所不在。昨天在台灣舉辦新機發表會，請來搖滾天團「八三夭」站台，帶來金曲串燒「東區東區」、「想見你想見你想見你」、「規則就是用來打破的」，團員們也化身AI「摺」學家，暢談最驚豔的新功能。

八三夭團員們都熱愛旅行，認為「智慧即時翻譯」功能相當實用，尤其「雙面翻譯窗」還可在內頁與封面螢幕分別顯示不同語言；全新「搜尋圈」再進化，不僅能進行圖片搜尋、文字翻譯，還能輕鬆一圈掃碼QR Code、解答數學題，八三夭笑說「以後討論穿搭、選衣服超方便」。另外像是可運用AI繪圖「塗鴉轉圖像」搖身變畫家、不會再被笑只會畫火柴人，以及Galaxy Z Flip6的AI智慧變焦拍攝，都讓八三夭讚不絕口。

面對各家手機品牌紛紛加入AI市場，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星以混合式AI帶來更便利的使用體驗，並秉持開放合作理念攜手業界夥伴共同創新，同時透過Samsung Knox保障消費者資料與隱私保護，搭配完整的AI裝置生態圈，創造差異化。

Samsung Galaxy Z Fold6︱Z Flip6預計7月31日起上市，限時限量預購已開跑，電信、通路也紛紛推出預購優惠方案。Galaxy Z Fold6 12GB+1TB推出曜星銀、海谷藍兩色，建議售價70,888元；12GB+512GB、12GB+256GB推出曜星銀、鹽湖粉、海谷藍等3色，建議售價分別為63,888元、59,888元；另有三星商城獨家色鋼岩黑、霓月白12GB+512GB。Galaxy Z Flip6共推出曜星銀、雲海藍、初芽綠、晨曦黃等4色，12GB+512GB建議售價39,888元，12GB+256GB建議售價35,888元；另有三星商城獨家色鋼岩黑、霓月白、雲雀桃12GB+512GB。

讓三星生態圈更形強大的Samsung Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7、Galaxy Buds3 Pro與 Galaxy Buds3，同樣預計7月31日起上市。Galaxy Watch Ultra建議售價21,990元，Galaxy Watch7建議售價9,990～12,990元；入耳式設計結合耳機柄身LED動態燈效的Galaxy Buds3 Pro建議售價7,490元，Galaxy Buds3建議售價4,990元。