快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

福泰飯店與美侖大飯店參加台北國際夏季旅展 攜手推東部觀光

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手參展，邀請各地旅客前來攤位選購。圖為福泰翡翠灣渡假飯店。業者提供
福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手參展，邀請各地旅客前來攤位選購。圖為福泰翡翠灣渡假飯店。業者提供

2024年台北國際夏季旅展暨兩岸台北夏季旅展，將於7月12日至15日在台北世貿一館盛大展出。福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手參展，邀請各地旅客前來攤位選購，一同感受「East Taiwan Travel」的熱鬧氛圍，探索自然風貌與文化魅力，共同振興東台灣的觀光經濟。

福泰飯店集團秉持環境永續及人文關懷的理念，特別與花蓮美侖大飯店合作，為旅客打造遠離城市喧囂的度假體驗。無論是萬里翡翠灣的壯麗海景、礁溪的溫泉舒適，還是花蓮的山海之美，福泰與美侖將帶您徜徉於東台灣獨特的自然景觀，體驗賓至如歸的美好假期。

現場活動豐富多彩，福泰飯店集團特別設置了礁溪山形閣溫泉飯店與Ocard平台會員推廣活動。只需掃描QR碼即可加入會員，領取山形閣限量好禮。此外，為響應環境永續ESG，現場提供旅客無紙化購券服務。

福泰飯店集團與美侖大飯店誠摯邀請您一同參與2024年台北國際夏季旅展，體驗東台灣的獨特魅力，留下難忘的旅遊回憶。期待與您在展會現場相見，共同探索美麗的東台灣。

福泰飯店集團特別設置了礁溪山形閣溫泉飯店與Ocard平台會員推廣活動。業者提供
福泰飯店集團特別設置了礁溪山形閣溫泉飯店與Ocard平台會員推廣活動。業者提供
福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手參展，共同振興東台灣的觀光經濟努力。圖為美侖飯店。業者提供
福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手參展，共同振興東台灣的觀光經濟努力。圖為美侖飯店。業者提供

旅展 溫泉 花蓮

延伸閱讀

鐵道迷別錯過！「仲夏寶島號」將啟航 台鐵公布24個最佳攝影點

業者自救！花蓮2大旅館公會首合作 持這些門票入住飯店最低可打9折優惠

0403強震嚇跑20萬旅客 交長李孟諺：加強花蓮景點國際行銷

震後大雨北花蓮供水穩定亮紅燈 台水規畫3方案

相關新聞

MUJI無印良品新推可擺頭「空氣循環風扇」！「充電式輕巧型隨身風扇」手持、桌面兩用

夏季高溫，想要兼顧體感清涼與節能省電，MUJI無印良品推出兩款電器新品，無論在家休憩或外出踏青都能享受清風吹撫的涼夏生活...

De Beers Forces of Nature高級珠寶 讚頌非洲野生動物之美

De Beers近年持續於非洲進行多項永續環保行動，高級珠寶系列的設計靈感也深度連結非洲大陸意象，從祕境地貌、花蝶生態到...

歡慶台灣第7000店開幕！7-ELEVEN四大經典美味限量回歸 「經典原味大燒包」吃一波

為歡慶台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」全新里程碑，7-ELEVEN用經典鮮食商品勾起全民記憶中的美味，自即...

三星AI旗艦摺疊機Galaxy Z Fold6｜Z Flip6登台！八三夭金曲串燒獻星粉　狂讚AI「摺」學好用

三星繼今年初以Samsung Galaxy S24旗艦系列的Galaxy AI智慧應用開創掌中AI新紀元之後，全新登場的...

福泰飯店與美侖大飯店參加台北國際夏季旅展 攜手推東部觀光

2024年台北國際夏季旅展暨兩岸台北夏季旅展，將於7月12日至15日在台北世貿一館盛大展出。福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店...

身騎白馬帥三關？McQueen發表2024秋冬形象廣告曬狂野

每個時尚大城都將孕育出無數充滿生命力、創意的品牌，而與倫敦息息相關的肯定會有由已故設計師Alexander McQuee...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。