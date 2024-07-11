福泰飯店與美侖大飯店參加台北國際夏季旅展 攜手推東部觀光

2024年台北國際夏季旅展暨兩岸台北夏季旅展，將於7月12日至15日在台北世貿一館盛大展出。福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手參展，邀請各地旅客前來攤位選購，一同感受「East Taiwan Travel」的熱鬧氛圍，探索自然風貌與文化魅力，共同振興東台灣的觀光經濟。

福泰飯店集團秉持環境永續及人文關懷的理念，特別與花蓮美侖大飯店合作，為旅客打造遠離城市喧囂的度假體驗。無論是萬里翡翠灣的壯麗海景、礁溪的溫泉舒適，還是花蓮的山海之美，福泰與美侖將帶您徜徉於東台灣獨特的自然景觀，體驗賓至如歸的美好假期。

現場活動豐富多彩，福泰飯店集團特別設置了礁溪山形閣溫泉飯店與Ocard平台會員推廣活動。只需掃描QR碼即可加入會員，領取山形閣限量好禮。此外，為響應環境永續ESG，現場提供旅客無紙化購券服務。

福泰飯店集團與美侖大飯店誠摯邀請您一同參與2024年台北國際夏季旅展，體驗東台灣的獨特魅力，留下難忘的旅遊回憶。期待與您在展會現場相見，共同探索美麗的東台灣。