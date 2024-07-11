身騎白馬帥三關？McQueen發表2024秋冬形象廣告曬狂野

每個時尚大城都將孕育出無數充滿生命力、創意的品牌，而與倫敦息息相關的肯定會有由已故設計師Alexander McQueen創立的McQueen。品牌近日推出2024秋冬形象廣告，再度聚焦於品牌靈感城市「倫敦」，展現這座城市根基於深層的不羈、優雅與叛逆。

現任品牌創意總監Seán McGirr為此表示，「McQueen誕生於倫敦，一直承載著某種我深深迷戀的倫敦精神。它蘊含一種非常本能的力量，由形形色色的人來推動。我想以嚴謹又原始的方式，將這種力量帶入生命中，使其在人們的生活中躍然生動，深觸這座城市內在的張力，既饒富詩意，且強大而真實。而那些源自於人們的力量，我希望為其注入光。」

形象廣告以倫敦東區為背景，長捲髮的女子身穿窄版、俐落肩線的成套西裝外套與長褲、表面並鑲嵌以大量黑色玉石，展現出滿溢的華麗搖滾動感；同一套西裝則在另一組形象視覺中為男士所穿戴、暗示了服裝與性別的自由流動，更和身旁戴上黑色高帽的第二名男模，營造出黑白分明的強烈比對。