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身騎白馬帥三關？McQueen發表2024秋冬形象廣告曬狂野

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身騎白馬的夜間女子，讓野性、夢幻與悽美，奇妙共存。圖／McQueen提供
身騎白馬的夜間女子，讓野性、夢幻與悽美，奇妙共存。圖／McQueen提供

每個時尚大城都將孕育出無數充滿生命力、創意的品牌，而與倫敦息息相關的肯定會有由已故設計師Alexander McQueen創立的McQueen。品牌近日推出2024秋冬形象廣告，再度聚焦於品牌靈感城市「倫敦」，展現這座城市根基於深層的不羈、優雅與叛逆。

現任品牌創意總監Seán McGirr為此表示，「McQueen誕生於倫敦，一直承載著某種我深深迷戀的倫敦精神。它蘊含一種非常本能的力量，由形形色色的人來推動。我想以嚴謹又原始的方式，將這種力量帶入生命中，使其在人們的生活中躍然生動，深觸這座城市內在的張力，既饒富詩意，且強大而真實。而那些源自於人們的力量，我希望為其注入光。」

形象廣告以倫敦東區為背景，長捲髮的女子身穿窄版、俐落肩線的成套西裝外套與長褲、表面並鑲嵌以大量黑色玉石，展現出滿溢的華麗搖滾動感；同一套西裝則在另一組形象視覺中為男士所穿戴、暗示了服裝與性別的自由流動，更和身旁戴上黑色高帽的第二名男模，營造出黑白分明的強烈比對。

一身刺繡連身洋裝的女子身騎白馬、背後並有強烈遠光燈投射而來，由上而下的俾倪神情和誇張眼妝，像夜間的遊魂、找尋那個看得見她的人。倫敦強烈的二元性：龐克與貴族、張揚與柔順、克己復禮和桀驁不遜，同時存在於城市、服裝與人們心中，不可能共存、卻又共生的矛盾，正是野性倫敦、也是McQueen 2024秋冬的最大魅力。

McQueen以倫敦東區為故事背景、發表2024秋冬形象廣告。圖／McQueen提供
McQueen以倫敦東區為故事背景、發表2024秋冬形象廣告。圖／McQueen提供
現任品牌創意總監Seán McGirr為此表示，McQueen誕生於倫敦，他並以嚴謹又原始的方式，將此種力量帶入生命中、躍然生動。圖／McQueen提供
現任品牌創意總監Seán McGirr為此表示，McQueen誕生於倫敦，他並以嚴謹又原始的方式，將此種力量帶入生命中、躍然生動。圖／McQueen提供
龐克與貴族、克己復禮和桀驁不遜，同時存在於倫敦和McQueen 2024秋冬服裝中。圖／McQueen提供
龐克與貴族、克己復禮和桀驁不遜，同時存在於倫敦和McQueen 2024秋冬服裝中。圖／McQueen提供

倫敦 品牌

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