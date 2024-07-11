沒搶到票沒關係！仲夏寶島號周六啟航 最佳拍攝點曝光

鐵道盛事「仲夏寶島號」本周六（13日）將正式啟程，今年以國寶SL「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛車廂，行駛玉里至台東間，台鐵公司表示，就算沒有搶到仲夏車票，仍可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。

台鐵表示，花東沿途伴隨滿地金黃的稻海、拔地而起的叢山、寧靜悠遠的聚落、及在地特色的車站建築景色，從車內看出，伴隨SL特有的梟煙氣味，別有一番風味。

台鐵表示，還沒搶到仲夏車票的民眾能有另類參與方式，可在精選（https://reurl.cc/eze5VL）沿線最美地點，等待「女王」來臨時按下快門，在花東稻海中、鐵橋下、公路旁、轉角處與女王不期而遇，同時徜徉在大地懷抱中細細品味自然之美。