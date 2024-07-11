快訊

桃園看守所歷來關押最大咖「2350」鄭文燦今晚便當菜色曝光 律師將抗告

開鍘了！鄭文燦涉貪遭收押 民進黨廉政會：停權3年

沒搶到票沒關係！仲夏寶島號周六啟航 最佳拍攝點曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
沒有搶到仲夏車票民眾，可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。圖／台鐵公司提供
沒有搶到仲夏車票民眾，可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。圖／台鐵公司提供

鐵道盛事「仲夏寶島號」本周六（13日）將正式啟程，今年以國寶SL「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛車廂，行駛玉里至台東間，台鐵公司表示，就算沒有搶到仲夏車票，仍可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。

台鐵表示，花東沿途伴隨滿地金黃的稻海、拔地而起的叢山、寧靜悠遠的聚落、及在地特色的車站建築景色，從車內看出，伴隨SL特有的梟煙氣味，別有一番風味。

台鐵表示，還沒搶到仲夏車票的民眾能有另類參與方式，可在精選（https://reurl.cc/eze5VL）沿線最美地點，等待「女王」來臨時按下快門，在花東稻海中、鐵橋下、公路旁、轉角處與女王不期而遇，同時徜徉在大地懷抱中細細品味自然之美。

台鐵提醒，拍照時請注意自身位置，切勿侵入軌道及鄰近周邊，以確保安全。

沒有搶到仲夏車票民眾，可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。圖／台鐵公司提供
沒有搶到仲夏車票民眾，可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。圖／台鐵公司提供
沒有搶到仲夏車票民眾，可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。圖／台鐵公司提供
沒有搶到仲夏車票民眾，可前往台鐵精選沿線最美拍照地點，在「女王」來臨時按下快門。圖／台鐵公司提供

台鐵 女王 氣味

延伸閱讀

鐵道迷別錯過！「仲夏寶島號」將啟航 台鐵公布24個最佳攝影點

NCC促系統製播在地特色節目 最多補助150萬

比基尼滑掉「捧胸求救」變名場面！BIBI今年跪地又脫了　正面扯開上衣水彈女王回歸

甫創業獲巨星貴人加持！面膜女王出書感謝低調未提名字 線索指向她

相關新聞

身騎白馬帥三關？McQueen發表2024秋冬形象廣告曬狂野

每個時尚大城都將孕育出無數充滿生命力、創意的品牌，而與倫敦息息相關的肯定會有由已故設計師Alexander McQuee...

沒搶到票沒關係！仲夏寶島號周六啟航 最佳拍攝點曝光

鐵道盛事「仲夏寶島號」本周六（13日）將正式啟程，今年以國寶SL「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛車廂，行駛玉里至台東間...

星廚林明健攜手首爾二星SOIGNÉ 摩登演繹亞洲風味

由連續6年以Longtail獲得米其林一星肯定的林明健主廚（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，繼...

iPhone 16全系列模型機搶先看！這5個小細節有玄機

距離蘋果秋季發表會差不多還有2個月的時間，據說是iPhone 16全系列的最終版模型機曝光了！對照目前外媒爆料的新機規格...

取景東方古村！Prada 七夕情人節商品 懷舊也當代

情人節應該是如何的印象？愛心、紅色、成雙成對？Prada發表2024七夕情人節系列商品，邀請了品牌代言人、中國男星李現與...

行家前進2024威尼斯雙年展！香奈兒PODCAST第四季上線

近年來，精品品牌深耕文化藝術，便利的網路更成為串起全球各界不同專業的絕佳手段。龍頭之一的香奈兒（CHANEL）推出POD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。