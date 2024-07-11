星廚林明健攜手首爾二星SOIGNÉ 摩登演繹亞洲風味

由連續6年以Longtail獲得米其林一星肯定的林明健主廚（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，繼六月獲得米其林新入選餐廳後，七月歡慶一週年，特別邀請首爾米其林二星餐廳SOIGNÉ主廚李駿（Jun Lee），於7月5、6日兩天蒞臨客座，雙廚攜手端出11道料理含餐酒搭配，於午間及晚間共四個餐期精彩呈現融合兩人成長背景、飲食文化與季節感的非凡美味盛宴。

Chef Jun自幼即懷抱料理夢想，在世界首屈一指的美國廚藝學院CIA求學，於名廚Thomas Keller的米其林三星餐廳Per Se研習及米其林一星義式餐廳Lincoln擔任製麵師的歷練。2013年冬於首爾開設當代料理餐廳SOIGNÉ，自2017年開始，連年皆獲得米其林一星認可，更於2023年獲得二星肯定。

這套四手聯彈菜單自Chef Jun的開胃小點「韓式拌香草、大麥、ANTONIUS OSCIETRA 魚子醬」揭開序幕，這道SOIGNÉ經典菜品援用韓國飲食「拌（bibim）」的概念，混合各種香草香氣、白巧克力大豆奶油溫潤堅果氣息、與魚子醬鮮香，大麥美乃滋醬香醇底蘊及番茄香氛，在味蕾上打造出一座繽紛的「拌（bibim）」花園。

海鮮生食前菜「干貝、白蘆筍、海帶醋」靈感來自韓國夏日喜食之水拌生魚片「Mul-hoi」，生食級干貝與白蘆筍丁、蘋果丁、烤夏威夷豆拌入海帶醋，最後淋上蛤蜊高湯，酸爽甘鮮，開啟味蕾對接續盛宴之渴望。

AKIN君尹採日本無菜單料理Omakase概念與節奏，以簡約、直接、洗鍊的方式呈現乘載林明健主廚人生旅程與個性的料理。

林明健主廚此次餐會精挑宜蘭胭脂蝦、日本黑鮪魚赤身、金目鯛、澳洲貴妃羊等頂級海陸食材，融合韓國芝麻葉包肉、冷麵等飲食習慣，與Chef Jun的料理相互輝映。

「黑鮪赤身、蘑菇醋、醃桃子」取日本黑鮪魚背肉切條狀，猶如享用韓國冷麵般拌入酪梨山藥醬與配料享用，黏稠柔和的酪梨山藥醬與黑鮪赤身的鮮爽Q彈、干蔥香氣、醃桃子的酸甜脆感完美結合，加入鎮江醋與黑糖蜜調製的蘑菇醋明亮酸香氣息誘人食慾大開，烤芝麻香氣尾韻繚繞綿長。

肉類主餐「羔羊排、煙燻番茄辣椒醬、娃娃菜」，選用澳洲貴妃羊8至12月齡羔羊入饌，源於基因優良的英國漢布夏羊種，穀飼100日造就豐富細緻油花與鮮甜風味；外層沾裹拌入大蒜、馬告、孜然的香料麵包粉炭烤五分熟，佐以加入宮保辣椒的煙燻番茄辣椒醬，酸辣燻香滋味與濃香肉質相得益彰。

前甜點以夏季西瓜發想設計，「杜絲巧克力奶酪、西瓜、羊起司」奶香醇厚的杜絲巧克力奶酪及榛果蛋白餅為底，堆疊綿密細緻西瓜冰沙及玫瑰茶浸漬之西瓜片，羊奶起司醬與西瓜糖漿交錯賦味，消暑之餘亦舒緩淨化味蕾。