iPhone 16全系列模型機搶先看！這5個小細節有玄機
距離蘋果秋季發表會差不多還有2個月的時間，據說是iPhone 16全系列的最終版模型機曝光了！對照目前外媒爆料的新機規格與新功能預測，3C達人Tim哥透露，這次並未有部分外媒傳說的第5支，但從模型機細節可以看出有小驚喜！
觀察此次iPhone 16系列模型機的外型，最大的不同就在iPhone 16與iPhone 16 Plus的雙鏡頭排列，將從斜的變回直式的排列方式，閃燈也變成獨立在鏡頭模組的範圍外，這樣的改變據Tim哥表示，是因為要拍可以在Vision Pro上播放的「空間影片」。這也表示，新一代iPhone將全部都支援拍攝空間影片的功能。
側邊按鍵今年可能也會有變化，iPhone 16系列側邊的靜音鍵應該也會變成與Pro系列相同的動作按鈕，另外iPhone 16 Pro系列可能還會加上一個「電容式固態設計」的平面按鈕，可能可以透過滑動或按壓的方式當成橫是拍照的快門鍵，或是其他功能按鍵。
機種配置基本上會延續先前iPhone 15系列4款機型2大2小的尺寸策略，但根據傳言，今年尺寸iPhone 16 Pro系列螢幕尺寸可能會稍微變大一點，變成6.3吋與6.9吋，但與iPhone 15 Pro系列相比，寬度差不多，只有高度稍微高出一點點。因此，Tim哥認為，這次螢幕尺寸的變化可能會在窄邊框的部分作著墨。厚薄度的部分，這次全系列都比前一代機身更薄，實際測量也真的明顯變薄，如果連重量都可以再變輕，那就太完美了。不過，這也表示保護殼全部都要重新買了。
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