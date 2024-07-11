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iPhone 16全系列模型機搶先看！這5個小細節有玄機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 16系列模型機搶先看，款式將延續去年iPhone 15系列4款機型的尺寸策略。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16系列模型機搶先看，款式將延續去年iPhone 15系列4款機型的尺寸策略。記者黃筱晴／攝影

距離蘋果秋季發表會差不多還有2個月的時間，據說是iPhone 16全系列的最終版模型機曝光了！對照目前外媒爆料的新機規格與新功能預測，3C達人Tim哥透露，這次並未有部分外媒傳說的第5支，但從模型機細節可以看出有小驚喜！

觀察此次iPhone 16系列模型機的外型，最大的不同就在iPhone 16與iPhone 16 Plus的雙鏡頭排列，將從斜的變回直式的排列方式，閃燈也變成獨立在鏡頭模組的範圍外，這樣的改變據Tim哥表示，是因為要拍可以在Vision Pro上播放的「空間影片」。這也表示，新一代iPhone將全部都支援拍攝空間影片的功能。

側邊按鍵今年可能也會有變化，iPhone 16系列側邊的靜音鍵應該也會變成與Pro系列相同的動作按鈕，另外iPhone 16 Pro系列可能還會加上一個「電容式固態設計」的平面按鈕，可能可以透過滑動或按壓的方式當成橫是拍照的快門鍵，或是其他功能按鍵。

機種配置基本上會延續先前iPhone 15系列4款機型2大2小的尺寸策略，但根據傳言，今年尺寸iPhone 16 Pro系列螢幕尺寸可能會稍微變大一點，變成6.3吋與6.9吋，但與iPhone 15 Pro系列相比，寬度差不多，只有高度稍微高出一點點。因此，Tim哥認為，這次螢幕尺寸的變化可能會在窄邊框的部分作著墨。厚薄度的部分，這次全系列都比前一代機身更薄，實際測量也真的明顯變薄，如果連重量都可以再變輕，那就太完美了。不過，這也表示保護殼全部都要重新買了。

雙鏡頭的iPhone 16系列鏡頭排列又改回同一側上下設計。記者黃筱晴／攝影
雙鏡頭的iPhone 16系列鏡頭排列又改回同一側上下設計。記者黃筱晴／攝影
與iPhone 15 Pro Max（右）相比，iPhone 16 Pro Max模型機（左）變更薄了。記者黃筱晴／攝影
與iPhone 15 Pro Max（右）相比，iPhone 16 Pro Max模型機（左）變更薄了。記者黃筱晴／攝影
與iPhone 15 Pro Max（白色）相比，iPhone 16 Pro Max模型機（黑色）稍微長高了一點點。記者黃筱晴／攝影
與iPhone 15 Pro Max（白色）相比，iPhone 16 Pro Max模型機（黑色）稍微長高了一點點。記者黃筱晴／攝影
部分模型機的側邊出現了神秘的「電容式固態設計」按鈕。記者黃筱晴／攝影
部分模型機的側邊出現了神秘的「電容式固態設計」按鈕。記者黃筱晴／攝影
這次iPhone 16系列側邊靜音鍵可能也會與Pro系列一樣換上功能按鍵。記者黃筱晴／攝影
這次iPhone 16系列側邊靜音鍵可能也會與Pro系列一樣換上功能按鍵。記者黃筱晴／攝影

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