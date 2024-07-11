iPhone 16全系列模型機搶先看！這5個小細節有玄機

距離蘋果秋季發表會差不多還有2個月的時間，據說是iPhone 16全系列的最終版模型機曝光了！對照目前外媒爆料的新機規格與新功能預測，3C達人Tim哥透露，這次並未有部分外媒傳說的第5支，但從模型機細節可以看出有小驚喜！

觀察此次iPhone 16系列模型機的外型，最大的不同就在iPhone 16與iPhone 16 Plus的雙鏡頭排列，將從斜的變回直式的排列方式，閃燈也變成獨立在鏡頭模組的範圍外，這樣的改變據Tim哥表示，是因為要拍可以在Vision Pro上播放的「空間影片」。這也表示，新一代iPhone將全部都支援拍攝空間影片的功能。

側邊按鍵今年可能也會有變化，iPhone 16系列側邊的靜音鍵應該也會變成與Pro系列相同的動作按鈕，另外iPhone 16 Pro系列可能還會加上一個「電容式固態設計」的平面按鈕，可能可以透過滑動或按壓的方式當成橫是拍照的快門鍵，或是其他功能按鍵。