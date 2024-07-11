取景東方古村！Prada 七夕情人節商品 懷舊也當代

情人節應該是如何的印象？愛心、紅色、成雙成對？Prada發表2024七夕情人節系列商品，邀請了品牌代言人、中國男星李現與模特兒謝欣，除取景於帶東方風格的懷舊場景，形象視覺皆為單人入鏡，展現自我風格、非典型的情人節時尚「映」象。

一系列形象中，只見謝欣時而站在城牆邊，以美式棒球外套搭配抽繩短褲、襯衫，並手提咖啡色麂皮的Soft Lux皮革肩背包；李現則站在橋墩上、身披一款同運動風格的黑色外套，並有搶眼的Prada首字母P，再背上一只皮革肩背包。原來場景設定於一方雅緻的古風村落內，而單獨入鏡的兩人則像浪漫故事的主角，交織出亦古亦今的浪漫邂逅。

這樣的場景設定或許並不突兀，一如Prada的七夕商品也在懷舊風格中也散發了現代氣息。像是咖啡色、厚底的皮革樂福鞋散發煙燻的仿舊質感，並在鞋面加以Prada經典三角金屬牌， 訂價40,500元；貌似圓形的金屬項鍊則別緻地在一半以鏤空三角形造型，也像是情人間的交會（匯）、同中求異，保留彼此個性，訂價46,000元；另外再推薦一款中性的Soft Lux皮革肩背包，多口袋的設計具有便利的收納性，但帶有光澤感的黑色皮革仍散發出Prada一以貫之的都會洗鍊。