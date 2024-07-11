LINE GO攜手萬豪酒店 消暑季換城漫遊

暑假出遊旺季到來，LINE GO與萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）攜手推出今夏最時尚假日住宿玩法，集結萬豪酒店旗下7大熱門旅遊城市共16家酒店，提供「日出咖啡、日落乾杯」的「早C晚A」住房方案，並加碼近千元的乘車券、租車券，來吸引消費者。

作為市場唯一結合LINE生態圈的開放式移動服務平台，LINE GO表示，持續拓展更多符合用戶需求的移動服務類別，無論叫車、租車或者預約機場接送服務，擁有廣泛的城市覆蓋率，讓旅客透過LINE GO官方帳號就能隨時出發。

LINE GO表示，即日起至7月31日入住加購99元就能升級早C晚A換城放輕鬆專案，領取並使用換城出遊抽獎券，除可獲得6次20元乘車券及4次80元租車券外，累積搭車或租車完成5次，即可抽萬元盲旅禮包，獎品包括萬豪盲旅住宿券及LINE GO乘車金及租車金。