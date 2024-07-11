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行家前進2024威尼斯雙年展！香奈兒PODCAST第四季上線

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
《CHANEL Connects》第四季第一集：威尼斯藝評家；對談人Kimberly Drew與Andrew Durbin。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第一集：威尼斯藝評家；對談人Kimberly Drew與Andrew Durbin。圖／香奈兒提供

近年來，精品品牌深耕文化藝術，便利的網路更成為串起全球各界不同專業的絕佳手段。龍頭之一的香奈兒（CHANEL）推出PODCAST《CHANEL Connects》，至今已經第四季，今年適逢第60屆威尼斯雙年展，在香奈兒藝術與文化部門全球負責人Yana Peel與編輯Penny Martin主持下，邀請到全球最具影響力的藝術家、策展人與思想家共同參與，從不同角度帶領聽眾深入探索、了解威尼斯雙年展何以被視為全球年度重要文化活動。

全新一季共9集的《CHANEL Connects》藝術及文化Podcast來賓涵蓋不同領域的生熟面孔，包括南非藝術家暨影像創作人William Kentridge、法籍加勒比海裔藝術家Julien Creuzet、倫敦藝廊主理人Sadie Coles、女演員Vicky Krieps、美國設計師Michael Rock以及《Frieze》雜誌編輯Andrew Durbin等，每位來賓都會顛覆聽眾對於藝術世界以及威尼斯雙年展的想像。

系列對談錄製地點在威尼斯雙年展現場，從威尼斯Benedetto Marcello音樂學院到庇薩尼宮 (Pisani Moretta) 的宏偉大廳，將自2024年7月3日開始連載至今年11月，每週於所有串流平台與香奈兒官方網站上推出。已經上線的第一集主要討論藝術在數位時代的演變，並探究威尼斯雙年展發展為全球藝術社群重要大事件的過程，由，《Frieze》雜誌作家暨總編輯Andrew Durbin和身兼作家、藝評以及Pace藝廊策展總監的Kimberly Drew對談。

特地於威尼斯音樂學院錄製的第二集，內容探討藝術團體、內容表現以及聲音的力量，來賓包括演出《霓裳魅影》(Phantom Thread) 與《束縛》(Corsage) 的女演員Vicky Krieps，與同時擁有藝術家與音樂家身份的Andrea Mancini；於本屆威尼斯雙年展盧森堡館展出的Every Island藝術團體在這一集節目中進行交流。

第三集則從藝廊的角度出發，來賓包括於1997年於倫敦雙利同名藝廊的傳奇女性Sadie Coles，以及於近20年後於東倫敦成立EMALIN藝廊的年輕一代代表Angelina Volk。第四集聚焦法國，邀來首位代表法國於威尼斯雙年展展出的法籍加勒比海裔藝術家Julien Creuzet，與倫敦泰特現代美術館的國際藝術策展人Alvin Li進行對談。第五集登場的南非跨領域藝術家William Kentridge和著名策展人Carolyn Christov-Bakargiev，兩人聯手創作出多件當代最具共鳴的作品，將分享彼此合作的經驗。

第六集探討「策展人」這個角色，由法國LUMA Arles美術館策略活動部門總監Simon Castets與紐約Robert Rauschenberg基金會執行總監Courtney J. Martin從雙年展討論到如何確立國際藝術界未來趨勢。第七集邀請以不同方式受氣候變遷影響的國家的藝術家 -- 出身冰島和香港的Hildigunnur Birgisdóttir與Trevor Yeung -- 探討藝術如何啟發自然世界的行動。在第八集中，全球知名設計師Michael Rock與Irma Boom齊聚Palazzo Persico，一起回顧了威尼斯在書籍出版歷史上的核心角色，及其對於多個世代的當代藝術家所帶來的影響。

《CHANEL Connects》第四季第八集：威尼斯精神；對談人Michael Rock與Irma Boom。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第八集：威尼斯精神；對談人Michael Rock與Irma Boom。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第七集：藝術島民；對談人Hildigunnur Birgisdóttir與Trevor Yeung。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第七集：藝術島民；對談人Hildigunnur Birgisdóttir與Trevor Yeung。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第七集：藝術島民；對談人Hildigunnur Birgisdóttir與Trevor Yeung。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第七集：藝術島民；對談人Hildigunnur Birgisdóttir與Trevor Yeung。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第五集：最佳隊友；對談人William Kentridge與Carolyn Christov-Bakargiev。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第五集：最佳隊友；對談人William Kentridge與Carolyn Christov-Bakargiev。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第三集：藝廊負責人；對談人Sadie Coles與Angelina Volk。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第三集：藝廊負責人；對談人Sadie Coles與Angelina Volk。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第三集：藝廊負責人；對談人Sadie Coles與Angelina Volk。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第三集：藝廊負責人；對談人Sadie Coles與Angelina Volk。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第六集：策展人與時代精神；對談人Simon Castets與Courtney J. Martin。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第六集：策展人與時代精神；對談人Simon Castets與Courtney J. Martin。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第一集：威尼斯藝評家；對談人Kimberly Drew與Andrew Durbin。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第一集：威尼斯藝評家；對談人Kimberly Drew與Andrew Durbin。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第五集：最佳隊友；對談人William Kentridge與Carolyn Christov-Bakargiev。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第五集：最佳隊友；對談人William Kentridge與Carolyn Christov-Bakargiev。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第四集：法國館；對談人Julien Creuzet與Alvin Li。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第四集：法國館；對談人Julien Creuzet與Alvin Li。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第二集：聲音的力量；參與者包括Vicky Krieps、Andrea Mancini與Every Island。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第二集：聲音的力量；參與者包括Vicky Krieps、Andrea Mancini與Every Island。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第四集：法國館；對談人Julien Creuzet與Alvin Li。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第四集：法國館；對談人Julien Creuzet與Alvin Li。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第六集：策展人與時代精神；對談人Simon Castets與Courtney J. Martin。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第六集：策展人與時代精神；對談人Simon Castets與Courtney J. Martin。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第八集：威尼斯精神；對談人Michael Rock與Irma Boom。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第八集：威尼斯精神；對談人Michael Rock與Irma Boom。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第二集：聲音的力量；參與者包括Vicky Krieps、Andrea Mancini與Every Island。圖／香奈兒提供
《CHANEL Connects》第四季第二集：聲音的力量；參與者包括Vicky Krieps、Andrea Mancini與Every Island。圖／香奈兒提供

倫敦 威尼斯 藝術家 香奈兒

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