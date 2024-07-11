行家前進2024威尼斯雙年展！香奈兒PODCAST第四季上線

近年來，精品品牌深耕文化藝術，便利的網路更成為串起全球各界不同專業的絕佳手段。龍頭之一的香奈兒（CHANEL）推出PODCAST《CHANEL Connects》，至今已經第四季，今年適逢第60屆威尼斯雙年展，在香奈兒藝術與文化部門全球負責人Yana Peel與編輯Penny Martin主持下，邀請到全球最具影響力的藝術家、策展人與思想家共同參與，從不同角度帶領聽眾深入探索、了解威尼斯雙年展何以被視為全球年度重要文化活動。

全新一季共9集的《CHANEL Connects》藝術及文化Podcast來賓涵蓋不同領域的生熟面孔，包括南非藝術家暨影像創作人William Kentridge、法籍加勒比海裔藝術家Julien Creuzet、倫敦藝廊主理人Sadie Coles、女演員Vicky Krieps、美國設計師Michael Rock以及《Frieze》雜誌編輯Andrew Durbin等，每位來賓都會顛覆聽眾對於藝術世界以及威尼斯雙年展的想像。

系列對談錄製地點在威尼斯雙年展現場，從威尼斯Benedetto Marcello音樂學院到庇薩尼宮 (Pisani Moretta) 的宏偉大廳，將自2024年7月3日開始連載至今年11月，每週於所有串流平台與香奈兒官方網站上推出。已經上線的第一集主要討論藝術在數位時代的演變，並探究威尼斯雙年展發展為全球藝術社群重要大事件的過程，由，《Frieze》雜誌作家暨總編輯Andrew Durbin和身兼作家、藝評以及Pace藝廊策展總監的Kimberly Drew對談。

特地於威尼斯音樂學院錄製的第二集，內容探討藝術團體、內容表現以及聲音的力量，來賓包括演出《霓裳魅影》(Phantom Thread) 與《束縛》(Corsage) 的女演員Vicky Krieps，與同時擁有藝術家與音樂家身份的Andrea Mancini；於本屆威尼斯雙年展盧森堡館展出的Every Island藝術團體在這一集節目中進行交流。

第三集則從藝廊的角度出發，來賓包括於1997年於倫敦雙利同名藝廊的傳奇女性Sadie Coles，以及於近20年後於東倫敦成立EMALIN藝廊的年輕一代代表Angelina Volk。第四集聚焦法國，邀來首位代表法國於威尼斯雙年展展出的法籍加勒比海裔藝術家Julien Creuzet，與倫敦泰特現代美術館的國際藝術策展人Alvin Li進行對談。第五集登場的南非跨領域藝術家William Kentridge和著名策展人Carolyn Christov-Bakargiev，兩人聯手創作出多件當代最具共鳴的作品，將分享彼此合作的經驗。