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快下載！LINE白爛貓、貓貓蟲咖波全新超可愛表情貼限時3天免費玩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
將免費試用的活動訊息分享給好友，最高能賺LINE代幣20枚。圖／LINE提供
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而可愛表情貼推出後也吸引網友發揮創意挑戰新用法，除了可以搭配文字訊息一起發送，讓內容更豐富、更傳達當下情緒之外，也可以直接當作小貼圖來使用，另外，厲害的用戶還可以發動表情貼組合技，可以將2張以上帶有上下左右互動的表情貼無縫銜接拼在一起，多種拼法自由發揮創意，自行創作出表情貼新用法。

白爛貓、貓貓蟲咖波全新表情貼限時免費下載試用。記者黃筱晴／攝影
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LINE全新動態表情貼限時免費試用。圖／LINE提供
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