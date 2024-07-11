快下載！LINE白爛貓、貓貓蟲咖波全新超可愛表情貼限時3天免費玩
想要擁有最新、最療癒的表情貼，現在就趕快打開LINE免費下載試用！即日起至7月13日上午9:59，LINE推出「白爛貓」、「貓貓蟲咖波」全新超可愛表情貼免費試用活動，只要透過活動連結即可免費下載，並自下載時間計算起免費試用72小時。
不只超可愛表情貼免費用，將免費試用的活動訊息分享給好友，最高還能賺LINE代幣20枚，即日起至即日起至7月13日上午9:59期間內，每成功邀請1位好友點擊活動頁面，即可獲得LINE代幣2枚，最多可獲得LINE代幣20枚。獎項總數量為LINE代幣50萬枚，發完為止，若代幣提前兌換完畢，則活動提前結束。
而可愛表情貼推出後也吸引網友發揮創意挑戰新用法，除了可以搭配文字訊息一起發送，讓內容更豐富、更傳達當下情緒之外，也可以直接當作小貼圖來使用，另外，厲害的用戶還可以發動表情貼組合技，可以將2張以上帶有上下左右互動的表情貼無縫銜接拼在一起，多種拼法自由發揮創意，自行創作出表情貼新用法。
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